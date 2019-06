Пресс-секретарем Зеленского стала журналистка Юлия Мендель

Президент Владимир Зеленский назначит на должность собственного пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.

Соответствующий указ о назначении Мендель имеют уже вскоре опубликовать на официальном сайте президента, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Кто такая Юлия Мендель?

Журналистка ранее работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

Карьера

Переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Об этом Юлия рассказала в колонке для ТСН. За год до этого, в 2015 году, по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах в 2016 году. Тогда на своей странице в Facebook она рассказала о неприличных комментариях от незнакомого мужчины. Этот пост вызвал резонанс – прокомментировали его сотни пользователей. Из-за этого разгорелся жаркий спор о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

