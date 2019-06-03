12:40
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Пресс-секретарем Зеленского стала журналистка Юлия Мендель

      164 Читати новину українською
      Стало известно, кто будет спикером Зеленского
      Стало известно, кто будет спикером Зеленского / 24 канал

      Президент Владимир Зеленский назначит на должность собственного пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.

      Соответствующий указ о назначении Мендель имеют уже вскоре опубликовать на официальном сайте президента, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

      Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

      Кто такая Юлия Мендель?

      Журналистка ранее работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

      Карьера

      Переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Об этом Юлия рассказала в колонке для ТСН. За год до этого, в 2015 году, по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

      Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах в 2016 году. Тогда на своей странице в Facebook она рассказала о неприличных комментариях от незнакомого мужчины. Этот пост вызвал резонанс – прокомментировали его сотни пользователей. Из-за этого разгорелся жаркий спор о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Выходные в июне 2019 года: как будут отдыхать украинцы
      сегодня
      4272
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      сегодня , 12:29 Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      Леонід Остальцев 35
      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      сегодня , 12:00 Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      Злой Одессит 1759
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      сегодня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      25
      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      сегодня , 08:40 Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      Юрій Бутусов 4057
      Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      сегодня , 08:01 Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      1112
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук