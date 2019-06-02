О Коломойском, финансировании и новых назначениях: интервью с главой штаба "Слуги народа"

Владимир Зеленский ворвался в жизнь Украины неожиданно для очень многих, победив на президентских выборах. Сегодня его партия "Слуга народа" может так же ворваться в парламент Украины и изменить политическую жизнь страны. Об этом журналист 24 канала Антон Голобородько общался с координатором предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.

В интервью речь идет о финансировании "Слуги народа" и причастности к этому Коломойского, о вероятных назначениях в правительстве, о возвращении Саакашвили.

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Финансирование и Коломойский

Откуда финансирование партии? Из каких источников?

Пожертвования у нас есть, наших симпатиков, членов партии.



Александр Корниенко

Во сколько вы сейчас оцениваете бюджет предвыборной кампании?

Мы еще сейчас его считаем, поскольку он зависит... Я сейчас точную цифру не могу сказать. Точно мы знаем, что есть регистрационный взнос в 4 миллиона гривен, есть регистрационные взносы мажоритарщиков по 40 тысяч 200 человек. Конечно, партия эти официальные платежи сделает. Это уже 10 миллионов гривен. На секундочку.

Конечно, будет телереклама. Мы сейчас дорабатываем и количество, и формат, и так далее. Конечно, будет наружная реклама. Конечно, будет радиореклама. У нас очень большая надежда. Мы видим, что сейчас на части территории будет выполнена эта надежда, что к нам снова присоединится на волонтерских началах много людей.

А когда мы говорили о президентской кампании, все-таки для людей, которые хотели конкретно помочь, не так много было, что им дать делать. Потому что они там могли быть только наблюдателями. Либо там приобрести наблюдателям павербенки, либо накормить их. Сейчас это 200 мажоритарных кампаний, где везде нужны какие-то агитаторы, какие-то машины, куда-то ехать, что-то помогать. И мы видим, что на многих округах у нас будет такая волонтерская история классная. Благодаря этому, конечно, деньги будут экономиться.

Опять же: никаких сеток мы не запускаем, никаких сетей. Никакими скупками мы не занимаемся, ни на центральном уровне, ни на уровне округов. Опять же: максимальное волонтерство и максимальный интернет (о том, что я говорил на пресс-конференции). Интернет позволяет гораздо дешевле делать те же объемы рекламы, и она, по нашим оценкам, очень классно работает. Михаил и его команда очень классные в таргетинге.



Андрей Богдан

Активными являются слухи, они распространяются и в СМИ, о том, что назначение Андрея Богдана на должность главы АП – это была договоренность с Игорем Коломойским в обещание на финансирование предвыборной кампании.

Ну вы увидите все в отчетах партии. Я не думаю, что вы там увидите фамилию какого-то одного предпринимателя. Кажется, мы на президентских выборах показали, что мы были единственной силой, единственным кандидатом, который получил финансирование из многих источников, от физических лиц. Максимальный взнос – 3 с чем-то миллиона гривен. Десятки людей по 3 миллиона внесли эти средства.

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Есть примеры других кандидатов, и есть расследования, которые показывали, как эти деньги вносились от разных людей, но из одного источника.

Ну у нас разные люди из разных источников.

А как это можно проверить?

Ну проверяйте, вы журналисты.

Что известно о переводах для партии "Слуга народа" Журналисты программы "Слидство.Инфо" утверждают, что только за первый квартал 2019 года примерно 30 физических лиц перечислили политической партии "Слуга народа" почти 22 миллиона гривен. При этом одни и те же люди в один день делали по 2-3 платежа, а через некоторое время повторяли переводы.

Хорошо, а Коломойский деньги давать будет?

Мне не дает.

Ну а партии?

Партии тоже не дает.

Вообще?

Я его не ви... Я с ним даже не знаком, грубо говоря. С какими-то его людьми там, если так говорить. Тут еще вопрос такой, что это – человек Коломойского.

Ну да.

Ну вот я, например, знаком с Дмитрием Дубилетом. Это человек Коломойского?

Это человек Коломойского?

Они когда-то работали в одной структуре, например.

Связи определенные есть.

Ну да. А все журналисты "1+1" давайте тогда, вся "Лига смеха". Это люди Коломойского?

Не знаю. Это люди Коломойского?

Ну они работают... Он владелец структуры, где они работают.

Интервью Bihus.info с Коломойским:

Первая часть: О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке"

Вторая часть: Об Авакове, команде Зеленского и возвращении в Украину

Назначение в правительство

Вы прошли в парламент каким-то количеством. Допустим, даже сформировали свое большинство. Вы знаете, что вы будете делать?

Естественно. Правительство назначать.

Кого?

Это дискутируется сейчас.

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Есть уже какие-то кандидаты?

Сейчас дискутируется принцип. Может быть несколько принципов. Мы их сейчас обсуждаем.

Каких?

Может быть технократ. Это даже принцип тире портрет. Без персоналий пока. Люди с политической ответственностью. Потому что мы понимаем, что технократ даже на политической должности все равно будет без политической такой... расцветки яркой. Человек с политической ответственностью. Человек с опытом. Человек без опыта. То есть сейчас дискутируется, какой человек нам нужен, исходя из тех задач, которые мы видим для экономики и для наведения порядка в этой области.

Возвращение Саакашвили



Михеил Саакашвили

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Недавно вернулся Саакашвили. Он подпадает под какой-то портрет?

Надо смотреть.

Саакашвили может быть премьером?

Он был президентом страны. Является ли он технократом? Наверное, нет. Он яркий публичный политик. Если победит концепция публичного политика, ну... возможно. Но это же будет список тоже не из одного него. Будет много людей. Но тут опять же речь не о персоналиях. Вернулся Саакашвили, еще кто-то может вернуться. Кто-то может улететь.

Ему гражданство возвращают сразу…

Ну президент восстанавливает справедливость, видимо, так, как он это видит.

Игорь Палица



Игорь Палица

Такой человек как Палица может быть премьер-министром?

Ну мы же не о личности говорим.

Ну вы говорите о принципах. И вот: исходя из ваших принципов...?

Надо смотреть его опыт. Надо смотреть его видение. Сначала принцип, как это будет. Потом – под него персоналия.

А принципа пока нет?

Да. Он дискутируется.

Партии Смешко и Вакарчука

Если вы не соберете фракцию, которая станет большинством, вам придется вступать в коалицию.

Ну…

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И мы уже понимаем, на самом деле, какие партии плюс-минус могут пройти.

Я думаю, что придется в коалицию к нам кому-то вступать все-таки. Есть позиция президента, которую он озвучивал, что мы не будем блокироваться со старыми силами.

Но из тех, кто проходит, там только пока по рейтингам одна партия готова…

Это какая?

А нет, две.

"Сила и честь" – партия Игоря Смешко…

И Вакарчука "Голос".

Да, Святослав Вакарчук... Это классные новые проекты, мы очень симпатизируем им как новым. Ну, мы знаем, что их ожидает сейчас. Особенно "Голос" на старте, на этапе развертывания. В чем-то даже сочувствуем им. Но как бы верим, что они найдут свой электорат, найдут своего избирателя, тоже смогут показать себя достойно на этих выборах.

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То есть исходя из расклада сил, то только с ними двумя вы готовы...?

Мы же даже еще... Это же опять же такие политологические кокружки у нас с вами, политологические студии. Мы же даже не знаем, кто зарегистрируется, кто будет участвовать в выборах.

Узурпация власти

Вполне может сложиться ситуация, что мы имеем президента и прочную правящую пропрезидентскую коалицию…

Мы бы хотели, чтобы так получилось.

Один из страхов, и он вполне аргументирован, – узурпация власти, фактически.

Ну, смотрите, у нас, фактически, была узурпация власти прошедшие 5 лет. Так или иначе. Особенно на старте у нас был там президент, у него было большинство... Но как они воспользовались этой узурпацией власти, так, в кавычках? Они плохо ею воспользовались. Потому что ожидания людей не выполнены. Если у нас цель – выполнить все-таки ожидания людей, то как инструмент... Мы не называем это узурпацией, мы называем это консолидацией больших полномочий в руках нашей команды.

Вступление в партию

Сколько у вас сейчас людей в партии?

У нас сейчас немного людей в партии, и мы работаем над тем, чтобы сейчас дать возможность приобщиться к активному участию в партии в первую очередь "ЗеКоманде". Это то сообщество, которое прошло с нами президентские выборы. Часть из них уже вступила в партию, кто-то отказался. Это тоже нормально, это демократический процесс. Кто-то думает.

Процедура вступления уже есть какая-то? Люди вступают?

Пока у нас эта платформа в процессе запуска (это там Михаил Федоров занимается), мы как раз по-старинке пока что заявления принимаем.

Реально сейчас человеку со стороны вступить в партию?

Реально попробовать. И механизм для этого будет, буквально там до конца недели будет сайт, через который можно будет это делать. Если говорить о людях со стороны, то это будет только исключительно через сайт. Мы видим, что эта старая модель партийного строительства украинская, которая есть, (ячейки, такие-сякие, пятые-десятые), она немножко искажает идею, для чего люди собираются там. Потому что, если где-то создается некая районная организация, это сразу начинается какой-то дерибан чего-то: будущих мест в райсовете, горсовете, ОТГ, общине.

Для наработки решений и идей – то, для чего мы партию в первую очередь видим – и наработки людьми социального капитала, для этого не обязательно создавать физический очаг, открывать офис в райцентре и так далее. Для этого можно работать в интернет-пространстве. Там и, например, социальный капитал. Это связи, какие-то отношения людей друг с другом, они лучше в интернете сейчас нарабатываются, чем вживую.

Сейчас уже подаются люди, которые хотят быть депутатами?

Депутатами? Да, подаются.

Много уже?

Много, но мы же еще не дали механизм, поэтому они подаются очень хаотично, и этим процессом трудно управлять. У меня там забиты личные сообщения. Вчера мне уже звонили люди прямо с улицы. Откуда-то берут мой номер. То есть у нас немножко люди как бы открытость тоже понимают по-своему и начинают ею немножко злоупотреблять.

Кажется, что вы создаете сейчас очень фундаментальную организацю. Будете ли вы продолжать дальше, какие у вас планы?

Любая политическая структура – это же не политический проект ... В Украине есть длительная история политических проектов, которые создаются под выборы, а затем, выполнив свою цель, они распадаются или сразу в Раде, или на следующих этапах. Мы идем на долго.

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Вы хотите создать демократическую партию, которая будет существовать вечно?

В идеале, да. Поэтому нас уже многие критикуют за этот полувиртуальный подход. Однако, учитывая то, какое будущее ожидает мир и Украину, то создавать что-то, привязанное к земле и ячейкам, окнам и дверям, – это не очень логично.

Демократическая, Республиканская партия в США или Тори и Виги в Великобритании создавались несколько веков назад. Тогда были паровые машины, а люди еще не умели писать. Сейчас время интернета, быстрых технологий, решений. И дай Бог, чтобы мы за пять лет с интернетовской моделью, которую имеем сейчас, были современными. Наша цель, она неизменна – для того, чтобы создать в Украине изменения, которых ожидают люди, нужно изменить политическую элиту, привести во власть новые лица. Желательно, порядочные и незапятнанные, и тех, кого украинцы ожидают увидеть.