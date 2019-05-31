Запреты – гадкая штука: в "Квартале" удивили заявлением о языковых квотах и сотрудничестве с РФ

В "Квартал 95" рассчитывают, что за два года ограничения относительно русскоязычного контента в Украине будут сняты. Поэтому украинские компании могли бы реализовывать свою продукцию как в нашей стране, так и в странах СНГ. Об этом заявил совладелец студии и бизнес-партнер президента Зеленского Борис Шефир.

Он утверждает, что наибольший удар "политика украинизации" (очевидно, Шефир говорит о языковой – 24 канал) нанесла телерадиопроизводству. Мол, в других постсоветских странах есть больше возможностей для успешного проката фильмов, чем в Украине, рассказал Шефир в интервью "Детектор медиа".

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"В России есть тысячи кинотеатров. Кроме России, есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны. Если бы нам внутри Украины позволили производить на русском, мы могли бы торговать с Россией этой продукцией. Запреты – это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую начали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю – ее затеяли, чтобы подзаработать деньжат и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", – сказал он.

По мнению Шефира, квоты на телевидении – это плохо и противоречат Конституции Украины. Он уверяет, что статья 10 о государственном языке всегда цитируют не полностью: во второй части речь идет о том, что региональные языки, русский в частности, государство поддерживает и развивает.

Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не путем квотирования, а, например, какими-то преференции, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модной. А производство украинской – коммерчески привлекательным,

– отметил Шефир.

По его словам, украинское государственное телевидение привлекательным отнюдь не выглядит. Одна из причин – в него не вкладывают достаточно денег для развития.

"Это же позорный канал (UA: Первый – 24 канал). Нужен государственный украинский канал. Не только общественный. На него следует выделить хорошие деньги. Чтобы он работал как ОРТ (пропагандистский "Первый канал" в России – 24 канал). Это самый богатый канал в России. Дайте им денег, и пусть там будет только украинский язык. И пусть привлекают самых талантливых и делают суперконтент. Государственный канал должен быть – это же голос страны", – пояснил бизнесмен.

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Высказался он и о книгах. По его мнению, украиноязычные книги надо освободить от налога, а на русскоязычные налог, наоборот, повысить. Но не запрещать.

Вместе с тем, совладелец студии "Квартал 95" считает, что Зеленскому сейчас не стоит поднимать языковой вопрос – он делит общество. Первый вопрос, который требует немедленного решения, – остановить войну. И уже после этого решать другие вопросы.

Отметим, 13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме телевещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.