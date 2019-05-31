13:23
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, 30 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Запреты – гадкая штука: в "Квартале" удивили заявлением о языковых квотах и сотрудничестве с РФ

      311 Читати новину українською
      Борис Шефир
      Борис Шефир / Детектор медиа

      В "Квартал 95" рассчитывают, что за два года ограничения относительно русскоязычного контента в Украине будут сняты. Поэтому украинские компании могли бы реализовывать свою продукцию как в нашей стране, так и в странах СНГ. Об этом заявил совладелец студии и бизнес-партнер президента Зеленского Борис Шефир.

      Он утверждает, что наибольший удар "политика украинизации" (очевидно, Шефир говорит о языковой – 24 канал) нанесла телерадиопроизводству. Мол, в других постсоветских странах есть больше возможностей для успешного проката фильмов, чем в Украине, рассказал Шефир в интервью "Детектор медиа".

      Читайте также: Пародию уже придумали: "Квартал 95" готовит номер про президента Зеленского

      "В России есть тысячи кинотеатров. Кроме России, есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны. Если бы нам внутри Украины позволили производить на русском, мы могли бы торговать с Россией этой продукцией. Запреты – это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую начали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю – ее затеяли, чтобы подзаработать деньжат и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", – сказал он.

      По мнению Шефира, квоты на телевидении – это плохо и противоречат Конституции Украины. Он уверяет, что статья 10 о государственном языке всегда цитируют не полностью: во второй части речь идет о том, что региональные языки, русский в частности, государство поддерживает и развивает.

      Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не путем квотирования, а, например, какими-то преференции, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модной. А производство украинской – коммерчески привлекательным,
      – отметил Шефир.

      По его словам, украинское государственное телевидение привлекательным отнюдь не выглядит. Одна из причин – в него не вкладывают достаточно денег для развития.

      "Это же позорный канал (UA: Первый – 24 канал). Нужен государственный украинский канал. Не только общественный. На него следует выделить хорошие деньги. Чтобы он работал как ОРТ (пропагандистский "Первый канал" в России – 24 канал). Это самый богатый канал в России. Дайте им денег, и пусть там будет только украинский язык. И пусть привлекают самых талантливых и делают суперконтент. Государственный канал должен быть – это же голос страны", – пояснил бизнесмен.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Высказался он и о книгах. По его мнению, украиноязычные книги надо освободить от налога, а на русскоязычные налог, наоборот, повысить. Но не запрещать.

      Вместе с тем, совладелец студии "Квартал 95" считает, что Зеленскому сейчас не стоит поднимать языковой вопрос – он делит общество. Первый вопрос, который требует немедленного решения, – остановить войну. И уже после этого решать другие вопросы.

      Отметим, 13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме телевещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

      blog_ava
      В КНДР расстреляли пятерых дипломатов за неудачные переговоры с Трампом
      сегодня
      757
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Языковые квоты Украина – Россия языковый вопрос Квартал 95
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      сегодня , 12:00 Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      Дмитро Снєгирьов 297
      Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
      сегодня , 11:31 Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
      Ірина Буртик 211
      Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      Олена Булан 127
      "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      сегодня , 08:40 "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      Олексій Чибісов 2207
      Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      сегодня , 05:15 Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      422
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук