Станет ли Саакашвили премьер-министром: в партии "Слуга народа" дали ответ

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал о возвращении Михеила Саакашвили в Украину. Он отметил, что его кандидатуру на вероятное место премьера сначала надо проанализировать. Ведь, если бы он и был бы в списке претендентов, то точно не один.

Об этом он сказал в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько в программе "Голобородько".

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Вы прошли в парламент каким-то количеством. Допустим, даже сформировали свое большинство. Вы знаете, что вы будете делать?

Естественно. Правительство назначать.

Кого?

Это дискутируется сейчас.

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Есть уже какие-то кандидаты?

Сейчас дискутируется принцип. Может быть несколько принципов. Мы их сейчас обсуждаем.

Каких?

Может быть технократ. Это даже принцип тире портрет. Без персоналий пока. Люди с политической ответственностью. Потому что мы понимаем, что технократ даже на политической должности все равно будет без политической такой... расцветка яркая. Человек с политической ответственностью. Человек с опытом. Человек без опыта. То есть сейчас дискутируется, человек нам нужен, исходя из тех задач, которые мы видим для экономики и для наведения порядка в этой области.



Михеил Саакашвили

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Недавно вернулся Саакашвили. Он подпадает под какой-то портрет?

Надо смотреть.

Он может быть премьером?

Он был президентом страны. Является ли он технократом? Наверное, нет. Он яркий публичный политик. Если победит концепция публичного политика, ну... возможно. Но это же будет список тоже не из одного него. Будет много людей. Но тут же опять речь не о персоналиях. Вернулся Саакашвили, еще кто-то может вернуться. Кто-то может улететь.

Ему гражданство возвращают сразу…

Ну президент восстанавливает справедливость, видимо, так как он это видит.

Продолжение интервью с Александром Корниенко ждите на сайте 24 канала уже сегодня, 2 июня, с тегом программы "Голобородько".

Что такое программа "Голобородько" Голобородько про Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.