Зеленський звертатиметься до Ради зі щорічним посланням

Президент України Володимир Зеленський хоче затвердити щорічне послання президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав у середу, 9 вересня.

Для підготовки щорічного послання при президентові України буде утворено спеціальну робочу групу, зазначається в указі, опублікованому Офісом Президента.

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Керівництво підготовкою проєкту щорічного послання покладено на керівника Офісу Президента – Андрія Богдана, який і буде керівником робочої групи.

Натомість методичне та наукове забезпечення підготовки проєкту послання здійснюватиме керівник Національного інституту стратегічних досліджень – Олександр Литвиненко, який буде заступником керівника робочої групи.

Цим самим указом президент зобов'язав робочу групу у двотижневий строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проєкту послання, змістом необхідних матеріалів. Крім того, робоча група має y двомісячний строк підготувати і подати на розгляд проєкт послання.

Так само визначено і склад робочої групи: