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      Зеленський звертатиметься до Ради зі щорічним посланням

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      Зеленський запровадив щорічне послання президента до Ради
      Зеленський запровадив щорічне послання президента до Ради / 9-channel.com

      Президент України Володимир Зеленський хоче затвердити щорічне послання президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав у середу, 9 вересня.

      Для підготовки щорічного послання при президентові України буде утворено спеціальну робочу групу, зазначається в указі, опублікованому Офісом Президента.

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      Керівництво підготовкою проєкту щорічного послання покладено на керівника Офісу Президента – Андрія Богдана, який і буде керівником робочої групи.

      Натомість методичне та наукове забезпечення підготовки проєкту послання здійснюватиме керівник Національного інституту стратегічних досліджень – Олександр Литвиненко, який буде заступником керівника робочої групи.

      Цим самим указом президент зобов'язав робочу групу у двотижневий строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проєкту послання, змістом необхідних матеріалів. Крім того, робоча група має y двомісячний строк підготувати і подати на розгляд проєкт послання.

      Так само визначено і склад робочої групи:

      • Богдан Андрій – керівник Офісу Президента України, керівник робочої групи;
      • Шефір Сергій – перший помічник Президента України, заступник керівника робочої групи;
      • Литвиненко Олександр – директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи
      • Борзов Сергій – керівник Державного управління справами;
      • Дніпров Олексій – керівник апарату Офісу Президента України;
      • Єрмак Андрій – помічник Президента України;
      • Жовква Ігор – заступник керівника Офісу Президента України;
      • Коваленко Анна – заступник керівника Офісу Президента України;
      • Ковалів Юлія – заступник керівника Офісу Президента України;
      • Костюк Юрій – заступник керівника Офісу Президента України;
      • Смирнов Андрій – заступник керівника Офісу Президента України;
      • Tимошенко Кирило – заступник керівника Офісу Президента України;
      • Трофімов Сергій – перший заступник керівника Офісу Президента України.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Андрій Богдан Верховна Рада
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