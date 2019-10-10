Зеленський звертатиметься до Ради зі щорічним посланням
Президент України Володимир Зеленський хоче затвердити щорічне послання президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав у середу, 9 вересня.
Для підготовки щорічного послання при президентові України буде утворено спеціальну робочу групу, зазначається в указі, опублікованому Офісом Президента.
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Керівництво підготовкою проєкту щорічного послання покладено на керівника Офісу Президента – Андрія Богдана, який і буде керівником робочої групи.
Натомість методичне та наукове забезпечення підготовки проєкту послання здійснюватиме керівник Національного інституту стратегічних досліджень – Олександр Литвиненко, який буде заступником керівника робочої групи.
Цим самим указом президент зобов'язав робочу групу у двотижневий строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проєкту послання, змістом необхідних матеріалів. Крім того, робоча група має y двомісячний строк підготувати і подати на розгляд проєкт послання.
Так само визначено і склад робочої групи:
- Богдан Андрій – керівник Офісу Президента України, керівник робочої групи;
- Шефір Сергій – перший помічник Президента України, заступник керівника робочої групи;
- Литвиненко Олександр – директор Національного інституту стратегічних досліджень, заступник керівника робочої групи
- Борзов Сергій – керівник Державного управління справами;
- Дніпров Олексій – керівник апарату Офісу Президента України;
- Єрмак Андрій – помічник Президента України;
- Жовква Ігор – заступник керівника Офісу Президента України;
- Коваленко Анна – заступник керівника Офісу Президента України;
- Ковалів Юлія – заступник керівника Офісу Президента України;
- Костюк Юрій – заступник керівника Офісу Президента України;
- Смирнов Андрій – заступник керівника Офісу Президента України;
- Tимошенко Кирило – заступник керівника Офісу Президента України;
- Трофімов Сергій – перший заступник керівника Офісу Президента України.