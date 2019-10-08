02:50
8 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
      Вєсті Кремля
      21:41, 7 октября
      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
      Вєсті.UA
      21:16, 7 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Разумков: Верховная Рада отойдет от "турборежима", но не будет работать медленно

      10 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / informator.press

      Спикер парламента Дмитрий Разумков такими словами отреагировал на комментарий премьер-министра Гончарука, который отметил, что "турборежим", в котором работает Верховная Рада, должен отойти в прошлое.

      В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV Разумков отметил, что Верховная Рада обязательно прислушивается к советам премьер-министра Гончарука.

      Интересно: Когда Донбасс получит особый статус: объяснение Разумкова

      Мы отойдем от "турборежима", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, немного спокойнее, но мы не будем работать медленно. Верховная Рада прислушается, народные депутаты, услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это при разработке законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины,
      – рассказал Разумков.

      Спикер также напомнил, что Верховная Рада работает в таком усиленном режиме потому, что раньше она "много времени жила в состоянии летаргического сна или комы".

      Разумков отметил, что именно сейчас парламент действительно работает и даже выразил благодарность нескольким депутатам, которые также были в студии, за результаты их работы.

      В то же время председатель Верховной Рады добавил, что парламент работает действительно эффективно, быстро и качественно. Разумков отметил, что надеется на сохранение этих характеристик в дальнейшем.

      blog_ava
      Поддерживают ли местные жители и военные разведение войск: заявление к Президенту Зеленскому
      7 октября
      541
      Автор: Михаил Года
      Теги: Дмитрий Разумков Верховная Рада Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе
      7 октября , 22:20 Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе
      Емал Набі 410
      Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      7 октября , 22:00 Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 592
      Сакральные жертвы Кремля: самые известные жертвы режима Путина
      7 октября , 21:30 Сакральные жертвы Кремля: самые известные жертвы режима Путина
      Світлана Попова 170
      Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
      7 октября , 21:04 Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
      Ірина Полицька 121
      Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      7 октября , 19:00 Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      Інна Жолобович 164
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук