Разумков: Верховная Рада отойдет от "турборежима", но не будет работать медленно

Спикер парламента Дмитрий Разумков такими словами отреагировал на комментарий премьер-министра Гончарука, который отметил, что "турборежим", в котором работает Верховная Рада, должен отойти в прошлое.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV Разумков отметил, что Верховная Рада обязательно прислушивается к советам премьер-министра Гончарука.

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Мы отойдем от "турборежима", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, немного спокойнее, но мы не будем работать медленно. Верховная Рада прислушается, народные депутаты, услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это при разработке законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины,

– рассказал Разумков.

Спикер также напомнил, что Верховная Рада работает в таком усиленном режиме потому, что раньше она "много времени жила в состоянии летаргического сна или комы".

Разумков отметил, что именно сейчас парламент действительно работает и даже выразил благодарность нескольким депутатам, которые также были в студии, за результаты их работы.

В то же время председатель Верховной Рады добавил, что парламент работает действительно эффективно, быстро и качественно. Разумков отметил, что надеется на сохранение этих характеристик в дальнейшем.