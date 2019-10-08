Разумков: Верховна Рада відійде від "турборежиму", але не буде працювати повільно

Спікер Парламенту Дмитро Разумков такими словами відреагував на коментар прем'єр-міністра Гончарука, який наголосив, що "турборежим" в якому працює Верховна Рада, повинен відійти у минуле.

В ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV Разумков зауважив, що Верховна Рада обов'язково дослухається до порад прем'єр-міністра Гончарука.

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Ми відійдемо від "турборежиму", як про це говорять в ЗМІ, ми будемо працювати, мабуть, трохи спокійніше, але ми не будемо працювати повільно. Верховна Рада дослухається, народні депутати це почули, і, я впевнений, що вони будуть враховувати це під час опрацювання законопроєктів, які будуть надходити від Кабінету міністрів України,

– розповів Разумков.

Спікер також нагадав, що Верховна Рада працює в такому посиленому режимі тому, що раніше вона "багато часу жила в стані летаргічного сну чи коми".

Разумков наголосив, що саме зараз парламент дійсно працює і навіть висловив подяку кільком депутатам, які також були у студії, за результати їх роботи.

Водночас голова Верховної Ради додав, що парламент працює справді ефективно, швидко та якісно. Разумков зауважив, що сподівається на збереження цих характеристик надалі.