Турборежим в Раде: сколько законопроектов зарегистрировали действующий и предыдущий парламенты
В Верховной Раде ежедневно регистрируют по 24 новых законопроекта. А с начала работы нового парламента в конце августа по 11 октября зарегистрировали 798 законопроектов (из них 601 – это проекты законов).
Сколько законопроектов регистрирует новая Рада и сколько регистрировала предыдущая?
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- За первые 1,5 месяца своей работы Рада 9-го созыва зарегистрировала 798 законопроектов (Рада 8-го созыва – 914).
- Ежедневно Рада регистрирует по 24 новых законопроекта (предыдущая Рада – 27).
- Большинство законопроектов в Раде зарегистрируют народные депутаты – 724 документа (в предыдущей Раде тоже активными были нардепы – 840 документов).
- Кабмин зарегистрировал 44 законопроекта (предыдущее правительство за это же время – 68)
- Президент зарегистрировал 30 законопроектов (предыдущий глава государства – 6).
Какие фракции в Раде 9-го созыва регистрируют больше всего законопроектов?
- "Слуга народа" – 288 законопроектов,
- "Батькивщина" – 143,
- "Европейская Солидарность" – 111,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 74,
- "Голос" – 43,
- "За будущее" – 43.
Узнайте, сколько законов приняли нардепы 8-го созыва
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