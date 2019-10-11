Турборежим в Раде: сколько законопроектов зарегистрировали действующий и предыдущий парламенты

В Верховной Раде ежедневно регистрируют по 24 новых законопроекта. А с начала работы нового парламента в конце августа по 11 октября зарегистрировали 798 законопроектов (из них 601 – это проекты законов).

Сколько законопроектов регистрирует новая Рада и сколько регистрировала предыдущая? Читайте также: "Турборежим" Верховной Рады: Разумков объяснил, откуда взялось столько законопроектов За первые 1,5 месяца своей работы Рада 9-го созыва зарегистрировала 798 законопроектов (Рада 8-го созыва – 914 ).

законопроектов (Рада 8-го созыва – ). Ежедневно Рада регистрирует по 24 новых законопроекта (предыдущая Рада – 27 ).

новых законопроекта (предыдущая Рада – ). Большинство законопроектов в Раде зарегистрируют народные депутаты – 724 документа (в предыдущей Раде тоже активными были нардепы – 840 документов).

документа (в предыдущей Раде тоже активными были нардепы – документов). Кабмин зарегистрировал 44 законопроекта (предыдущее правительство за это же время – 68 )

законопроекта (предыдущее правительство за это же время – ) Президент зарегистрировал 30 законопроектов (предыдущий глава государства – 6). Какие фракции в Раде 9-го созыва регистрируют больше всего законопроектов? "Слуга народа" – 288 законопроектов,

"Батькивщина" – 143,

"Европейская Солидарность" – 111,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 74,

"Голос" – 43,

"За будущее" – 43. Узнайте, сколько законов приняли нардепы 8-го созыва