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      Турборежим в Раде: сколько законопроектов зарегистрировали действующий и предыдущий парламенты

      9 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / Getty Images

      В Верховной Раде ежедневно регистрируют по 24 новых законопроекта. А с начала работы нового парламента в конце августа по 11 октября зарегистрировали 798 законопроектов (из них 601 – это проекты законов).

      Сколько законопроектов регистрирует новая Рада и сколько регистрировала предыдущая?

      Читайте также: "Турборежим" Верховной Рады: Разумков объяснил, откуда взялось столько законопроектов

      • За первые 1,5 месяца своей работы Рада 9-го созыва зарегистрировала 798 законопроектов (Рада 8-го созыва – 914).
      • Ежедневно Рада регистрирует по 24 новых законопроекта (предыдущая Рада – 27).
      • Большинство законопроектов в Раде зарегистрируют народные депутаты – 724 документа (в предыдущей Раде тоже активными были нардепы – 840 документов).
      • Кабмин зарегистрировал 44 законопроекта (предыдущее правительство за это же время – 68)
      • Президент зарегистрировал 30 законопроектов (предыдущий глава государства – 6).

      Какие фракции в Раде 9-го созыва регистрируют больше всего законопроектов?

      • "Слуга народа" – 288 законопроектов,
      • "Батькивщина" – 143,
      • "Европейская Солидарность" – 111,
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 74,
      • "Голос" – 43,
      • "За будущее" – 43.

      Узнайте, сколько законов приняли нардепы 8-го созыва

      Верховна Рада 8 скликання кількість законопроєктів хто зареєстрував найбільше статитстика

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Верховная Рада Законодательство Новости политики Новости Украины Президент Украины Кабинет Министров Украины Слуга народа исследования Статистика
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