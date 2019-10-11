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      Турборежим у Раді: скільки законопроєктів зареєстрували чинний і попередній парламенти

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / Getty Images

      У Верховній Раді щодня реєструють по 24 нових законопроєкти. А від початку роботи нового парламенту в кінці серпня по 11 жовтня зареєстрували 798 законопроєктів (із них 601 – це проєкти законів).

      Скільки законопроєктів реєструє нова Рада і скільки реєструвала попередня?

      Читайте також: "Турборежим" Верховної Ради: Разумков пояснив, звідки взялося стільки законопроєктів

      • За перші 1,5 місяця своєї роботи Рада 9-го скликання зареєструвала 798 законопроєктів (Рада 8-го скликання – 914).
      • Щодня Рада реєструє по 24 нових законопроєкти (попередня Рада – 27).
      • Більшість законопроєктів у Раді зареєструють народні депутати – 724 документи (у попередній Раді теж найактивнішими були нардепи – 840 документів).
      • Кабмін зареєстрував 44 законопроєкти (попередній уряд за цей же час – 68)
      • Президент зареєстрував 30 законопроєктів (попередній глава держави – 6).

      Які фракції в Раді 9-го скликання реєструють найбільше законопроєктів?

      • "Слуга народу" – 288 законопроєктів,
      • "Батьківщина" – 143,
      • "Європейська Солідарність" – 111,
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 74,
      • "Голос" – 43,
      • "За майбутнє" – 43.

      Дізнайтеся, скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання

      Верховна Рада 8 скликання кількість законопроєктів хто зареєстрував найбільше статитстика

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Статистика Президент України Новини політики Верховна Рада Законодавство дослідження Слуга народу Кабінет Міністрів України
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