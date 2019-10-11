Турборежим у Раді: скільки законопроєктів зареєстрували чинний і попередній парламенти
У Верховній Раді щодня реєструють по 24 нових законопроєкти. А від початку роботи нового парламенту в кінці серпня по 11 жовтня зареєстрували 798 законопроєктів (із них 601 – це проєкти законів).
Скільки законопроєктів реєструє нова Рада і скільки реєструвала попередня?
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- За перші 1,5 місяця своєї роботи Рада 9-го скликання зареєструвала 798 законопроєктів (Рада 8-го скликання – 914).
- Щодня Рада реєструє по 24 нових законопроєкти (попередня Рада – 27).
- Більшість законопроєктів у Раді зареєструють народні депутати – 724 документи (у попередній Раді теж найактивнішими були нардепи – 840 документів).
- Кабмін зареєстрував 44 законопроєкти (попередній уряд за цей же час – 68)
- Президент зареєстрував 30 законопроєктів (попередній глава держави – 6).
Які фракції в Раді 9-го скликання реєструють найбільше законопроєктів?
- "Слуга народу" – 288 законопроєктів,
- "Батьківщина" – 143,
- "Європейська Солідарність" – 111,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 74,
- "Голос" – 43,
- "За майбутнє" – 43.
Дізнайтеся, скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання
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