Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання

24 канал поцікавився успіхами роботи наших законодавців, хто і скільки законопроектів подавав на розгляд Верховної Ради та скільки було прийнято.

Інформацію про законотворчість нардепів надали 24 каналу у апараті ВР та у громадянській мережі ОПОРА.

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За даними апарату ВР всього за цю каденцію парламентарі зареєстрували 6465 законопроектів, розглянули – 3515, а прийняли з них – 987 законів. У ОПОРІ нарахували загалом 13677 законодавчих ініціатив: крім депутатів (83.6%), законопроекти реєстрував Камбін – 1063 (13.8%) та Президент – 197 (2.6%).

Найбільше законопроектів зареєстрували нардепи:

Олег Ляшко – 284;

Віктор Галасюк – 266;

Михайло Головко – 230.

Закотворча діяльність нардепів 8-го скликання

Найменше законопроектів зареєстрував Сергій Клюєв – 0, Павло Балога та Дениис Омельянович – по 1.

Скільки законопроектів зареєстрували фракції, картина виглядає наступним чином. (У дужках – вказано кількість законопроектів, які були розглянуті).

"Блок Петра Порошенка" – 1622 законопроекти (933);

"Народний фронт" – 901 (479);

"Опозиційний блок" – 723 (322);

"Батьківщина" – 406 (238);

"Відродження" – 311 (168);

"Самопоміч" – 298 (161);

"Воля народу" – 199 (92);

нардепи, що не входять до фракцій і груп – 1439 (721).

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