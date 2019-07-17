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      Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання

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      Наскільки плідно працювали законодавці
      Наскільки плідно працювали законодавці / 24 канал

      24 канал поцікавився успіхами роботи наших законодавців, хто і скільки законопроектів подавав на розгляд Верховної Ради та скільки було прийнято.

      Інформацію про законотворчість нардепів надали 24 каналу у апараті ВР та у громадянській мережі ОПОРА.

      Читайте також: Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти

      За даними апарату ВР всього за цю каденцію парламентарі зареєстрували 6465 законопроектів, розглянули – 3515, а прийняли з них – 987 законів. У ОПОРІ нарахували загалом 13677 законодавчих ініціатив: крім депутатів (83.6%), законопроекти реєстрував Камбін – 1063 (13.8%) та Президент – 197 (2.6%).

      Найбільше законопроектів зареєстрували нардепи:

      Олег Ляшко – 284;
      Віктор Галасюк – 266;
      Михайло Головко – 230.

      Законотворчість

      Закотворча діяльність нардепів 8-го скликання

      Найменше законопроектів зареєстрував Сергій Клюєв – 0, Павло Балога та Дениис Омельянович – по 1.

      Скільки законопроектів зареєстрували фракції, картина виглядає наступним чином. (У дужках – вказано кількість законопроектів, які були розглянуті).

      "Блок Петра Порошенка" – 1622 законопроекти (933);
      "Народний фронт" – 901 (479);
      "Опозиційний блок" – 723 (322);
      "Батьківщина" – 406 (238);
      "Відродження" – 311 (168);
      "Самопоміч" – 298 (161);
      "Воля народу" – 199 (92);
      нардепи, що не входять до фракцій і груп – 1439 (721).

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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