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      Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання

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      Робочі дні ВР
      Робочі дні ВР / 24 канал

      24 канал поцікавився – скільки днів відпрацював нинішній парламент і в яких формах, та скільки законів спромігся прийняти.

      З цим питанням ми звернулися з запитом до апарату Верховної Ради.

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      З 27 листопада 2014 року по 19 липня 2019 року чинна Верховна Рада відпрацювала 1461 календарний день. З них у пленарному режимі – 398 днів. На роботу у комітетах, комісіях, фракціях, групах було використано ще 316 днів. Робота з виборцями склала 284 дні.

      Вихідні і святкові – 463 дні. У апараті ВРУ наголосили, що ці самі 463 дні вихідних і святкових мали всі українці за цей же період часу, згідно з календарем, затвердженим державою.

      За 4 роки і 8 місяців роботи нинішній парламент встиг прийняти 987 законопроектів.


      Скільки працювала Рада 8 скликання за свою каденцію

      До вашої уваги також підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти.

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      Теги: Новини України Новини політики Публікації Верховна Рада Статистика Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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