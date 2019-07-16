Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання

24 канал поцікавився – скільки днів відпрацював нинішній парламент і в яких формах, та скільки законів спромігся прийняти.

З цим питанням ми звернулися з запитом до апарату Верховної Ради.

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З 27 листопада 2014 року по 19 липня 2019 року чинна Верховна Рада відпрацювала 1461 календарний день. З них у пленарному режимі – 398 днів. На роботу у комітетах, комісіях, фракціях, групах було використано ще 316 днів. Робота з виборцями склала 284 дні.

Вихідні і святкові – 463 дні. У апараті ВРУ наголосили, що ці самі 463 дні вихідних і святкових мали всі українці за цей же період часу, згідно з календарем, затвердженим державою.

За 4 роки і 8 місяців роботи нинішній парламент встиг прийняти 987 законопроектів.



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