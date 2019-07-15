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      Ким працюють кандидати-мажоритарники: цікава інфографіка

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      Кандидати мажоритарники – ким працюють кандидати в депутати
      Верховна Рада / 24 канал

      Серед кандидатів у народні депутати, яких незабаром ми за мажоритарної системою приведемо в парламент, є представники доволі екзотичних професій. Журналісти сайту 24 каналу розібрались, що саме вміють робити ці люди.

      Аналіз даних з біографій кандидатів-мажоритарників, який провели активісти руху "Чесно", показав, що кандидати в мажоритарних округах переважно працювали директорами підприємств, безробітними, фізичними особами – підприємцями чи народними депутатами.

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      Найпопулярнішою є посада директора – таких кандидатів близько 519 осіб. Охоплює керівників бізнесу: приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо. "Директорів із (чогось)" автори підрахунків зарахували до окремої категорії – таких 18 кандидатів.

      На другому місці перебувають кандидати без роботи – 497, далі йдуть ФОПи – 427, нардепи – 192, пенсіонери – 106. В цілому, вся перша десятка так чи інакше пов’язана із керівними посадами та управлінським досвідом.

      Ким працюють кандидати в депутати
      Найпопулярніші професії серед кандидатів-мажоритарників

      Також автори дослідження нарахували 129 унікальних професій чи посад, які трапляються лише по одному разу. І от серед них можна знайти такі цікавинки, як, наприклад, посада змінного стивідора. Це – людина, яка займається завантаженням і розвантаженням судна в іноземних портах або портовий вантажник.

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      Унікальним є також фахівець першої категорії факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Цей факультет, крім всього іншого, вчить курсантів всім практичним тонкощам оперативно-розшукової діяльності та організовує професійну психологічну підготовка працівників кримінальної поліції.

      Також серед потенційних депутатів із унікальним професіями можна зустріти екскурсовода та зберігача (вочевидь – музейних фондів, – "24"), метролога (це той, хто контролює вимірювальну техніку і якість продукції, – "24"), сторожа, автозаправника, старшого зміни в піцерії, слюсаря-монтажника, працівника "МакДональдсу", режисера, офіцера-психолога, майстра з манікюру, касира, оглядача вагонів тощо.

      Ким працюють кандидати-мажоритарники
      "Найекзотичніші" професії мажоритарників

      З повним переліком цих професій можна ознайомитися за цим посиланням.

      Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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