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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори: яким буде виборчий бюлетень

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      Друк бюлетенів
      Друк бюлетенів / 24 канал

      У поліграфічному комбінаті "Україна" вже друкуються документи для голосування на парламентських виборах. Як буде виглядатиме бюлетень, на якому українці поставлять галочки 21 липня, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      ЦВК вже затвердила форму та зміст виборчих документів. Це два види бюлетенів: перший по мажоритарних округах, а другий – по загальнодержавних багатомандатних округах. Також вони мають різні кольори та довжину. 

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      Якщо говорити про загальнодержавний багатомандатний округ, то це бюлетень сіро-блакитного кольору й розміром 20 на 60 сантиметрів. У ньому 22 політичні сили й хто яке місце у ньому займатиме, визначали шляхом жеребкування.

      Якщо говорити про бюлетені, де слід обрати кандидатів у депутати, то їх є п’ять форматів й вони пісочного кольору. Щодо розміру, то найменший – 20 на 20 сантиметрів, а найбільший – 20 на 80. Розмір залежить від кількості кандидатів у депутати. Найменше – п’ять кандидатів, а найбільше в Одесі, де понад 40 кандидатів.


      Бюлетень за кандидатів у депутати

      Центральною виборчою комісією було зарезервовано можливість виготовити 63 мільйони 611 тисяч 464 бюлетені. Зарезервовано станом на 11 липня до поліграфічного комбінату "Україна" та передано замовлення на виготовлення 60 мільйонів 398 тисяч 300 виборчих бюлетенів, – розповів секретар ЦВК Євген Радченко.


      Євген Радченко

      Для друку бюлетенів буде витрачено майже 14 мільйонів аркушів захищеного паперу формату 62 на 81 сантиметр, що дорівнює вазі 540 тонн. Ми порахували, якщо скласти всі бюлетені, які будуть надруковані, в одну стопку, то її висота буде дорівнювати висоті найвищої вершини Африки – Кіліманджаро,
      – заявив директор ДП Поліграфічний комбінат "Україна" Юрій Оніщенко.

      Якщо говорити про вартість бюлетенів, то по багатомандатному і по мажоритарних округах вона також різна:

      1. По багатомандатному округу – 4 гривні 20 копійок за один бюлетень.
      2. По мажоритарному – від 2 гривень до 4 гривень 60 копійок. Залежить від розміру документа.

      Як друкують бюлетені:

      Ті люди, які голосують не за місцем реєстрації, зможуть отримати тільки один бюлетень, який містить список партій. Станом на 11 липня вже виготовили 84% бюлетенів від загальної кількості.


      Як змінити місце голосування – інфографіка

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      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
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      Теги: Новини України ЦВК Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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