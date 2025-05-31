Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Житомирської області.

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Що відомо про інцидент у Житомирі

Вибух пролунав біля супермаркету на проспекті Миру близько 23:30. На місце негайно приїхали правоохоронці.

Поліцейські попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події,

– пояснили в поліції.

Там додали, що внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. На місці події працювали:

керівництво Головного управління Нацполіції області;

слідчо-оперативні групи ГУНП;

Житомирського райуправління поліції №1;

оперативники Управління карного розшуку;

криміналісти;

вибухотехніки;

працівники Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ в Житомирській області;

співробітники УСБУ області.

Наслідки вибуху біля супермаркету: дивіться фото Нацполіції

Слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Наразі триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину.

До слова, 27 травня у Києві чоловік кинув навчальну гранату з вікна житлового будинку. Вона здетонувала біля під'їзду та внаслідок вибуху ніхто не постраждав.