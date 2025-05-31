Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Житомирской области.

Смотрите также Во Львове полицейские задержали иностранца с гранатой, который совершал домашнее насилие

Что известно об инциденте в Житомире

Взрыв прогремел возле супермаркета на проспекте Мира около 23:30. На место немедленно приехали правоохранители.

Полицейские предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия,

– объяснили в полиции.

Там добавили, что в результате взрыва шестеро жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. На месте происшествия работали:

руководство Главного управления Нацполиции области;

следственно-оперативные группы ГУНП;

Житомирского райуправления полиции №1;

оперативники Управления уголовного розыска;

криминалисты;

взрывотехники;

работники Управления стратегических расследований ДВР НПУ в Житомирской области;

сотрудники УСБУ области.

Последствия взрыва возле супермаркета: смотрите фото Нацполиции

Следователи открыли уголовное производство за покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению.

К слову, 27 мая в Киеве мужчина бросил учебную гранату из окна жилого дома. Она сдетонировала возле подъезда и в результате взрыва никто не пострадал.