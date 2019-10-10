"Турборежим" Верховної Ради: Разумков пояснив, звідки взялося стільки законопроєктів

Перший місяць роботи Верховної Ради IX скликання відзначався неабиякою активністю (так званий "турборежим") – зокрема, було ухвалено дуже багато законопроєктів. Багато з цих документів було написано за ініціативи президента та подано від президента, деякі написали чинні депутати, здебільшого від "Слуги народу". Крім того, були й ті проєкти законів, що залишилися ще від попереднього скликання.

Як розповів нинішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, більшу частину законопроєктів, які надійшли до парламенту, готували ще під час виборчої кампанії, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Перша частина – те, що називають "турборежимом" – було написано за ініціативи президента та подано від президента. Частину написали народні депутати. У цьому багато людей брали участь. Вагомий внесок у підготовку законопроєктів зробив мій перший заступник Руслан Стефанчук. До підготовки багатьох законопроєктів долучилися колеги, які зараз очолюють комітети, – Ірина Венедіктова, Денис Монастирський, Данило Гетманцев, Юрій Арістов, Михайло Радуцький та інші,

– зауважив очільник парламенту.

За його словами, участь у законотворчості й брали сторонні експерти. Зокрема, до економічних питань залучали людей, що працювали в BRDO. Здебільшого це команда нинішнього прем’єра Олексія Гончарука – наприклад, Владислав Криклій, Денис Малюська.

Що таке BRDO? Це Офіс ефективного регулювання. Цю організацію створив ексміністр економрозвитку, а нині – голова наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавічус за фінансової підтримки Євросоюзу. Очолював BRDO Олексій Гончарук. За задумом, організація повинна була стати ресурсним центром для всіх міністерств. ЇЇ мета – розробити та створити інструменти ефективного державного регулювання, спрямовані на суспільний інтерес і розвиток малого та середнього бізнесу.

"Не було такого, що всі збиралися навколо одного законопроєкту. Кожен працював за своїм напрямом. Були законопроєкти, які є надбанням з попереднього скликання. Якби не відбулися в державі ті зміни, які ми з вами бачимо, вони лишалися б винятково законопроєктами. Завдяки нам вони стали законами", – підкреслив Разумков.

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Спікер додав, що у парламенті досить часто проходять наради. Також його, як і прем’єра разом із міністрами, запрошують на засідання фракцій.

"Сьогодні є і, сподіваюсь, в подальшому буде зберігатися конструктивна співпраця між різними вертикалями влади", – констатував він.

Раніше Дмитро Разумков зазначав, що незабаром у парламенті планують відійти від "турборежиму". Щоправда, Рада повільніше працювати не стане, натомість це відбуватимуться спокійніше.