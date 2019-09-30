Кабмін схвалив Програму дій уряду: нові призначення та законопроєкти

У неділю, 29 вересня, у Кабміні повідомили про те, що цього дня схвалено Програму дій уряду та зроблено низку кадрових призначень.

Інформація про це з'явилася на сайті Кабінету міністрів України після 23 години.

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Кадрові призначення

Відтак заступниками міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначено:

• Інну Мєтєлєву та Юлію Свириденко.

Заступником міністра енергетики та захисту довкілля призначено:

• Ірину Ставчук.

У Міністерстві розвитку громад та територій заступником Міністра з питань європейської інтеграції призначено:

• Юліана Чаплінського.

Зокрема в уряді погодили низку звільнень. Так, Лідію Гаврилову звільнено з посади голови Державної аудиторської служби України.

Євгена Асташева звільнено з посади заступника голови Фонду державного майна.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості Наталію Бойко звільнено з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Максима Немчинова звільнено з посади державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Ухвалені законопроєкти

Схвалено пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, про що зазначалося на нараді у президента 2-го вересня. проєкт закону передбачає скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та ін.

Також уряд схвалив проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

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В уряді також схвалили проєкт закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проєктами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності.

Зазначається, що уряд розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив на засіданні.