00:29
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Кабмін схвалив Програму дій уряду: нові призначення та законопроєкти

      48
      Уряд схвалив нові законопроєкти
      Уряд схвалив нові законопроєкти / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 29 вересня, у Кабміні повідомили про те, що цього дня схвалено Програму дій уряду та зроблено низку кадрових призначень.

      Інформація про це з'явилася на сайті Кабінету міністрів України після 23 години.

      Читайте також: Уряд планує повністю перейти на гривневі запозичення на внутрішньому ринку

      Кадрові призначення

      Відтак заступниками міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначено:

      • Інну Мєтєлєву та Юлію Свириденко.

      Заступником міністра енергетики та захисту довкілля призначено:

      • Ірину Ставчук.

      У Міністерстві розвитку громад та територій заступником Міністра з питань європейської інтеграції призначено:

      • Юліана Чаплінського.

      Зокрема в уряді погодили низку звільнень. Так, Лідію Гаврилову звільнено з посади голови Державної аудиторської служби України.

      Євгена Асташева звільнено з посади заступника голови Фонду державного майна.

      У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості Наталію Бойко звільнено з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції.

      Максима Немчинова звільнено з посади державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

      Ухвалені законопроєкти

      Схвалено пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, про що зазначалося на нараді у президента 2-го вересня. проєкт закону передбачає скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та ін.

      Також уряд схвалив проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

      Читайте також: Легалізація азартних ігор: що це дасть українцям

      В уряді також схвалили проєкт закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проєктами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності.

      Зазначається, що уряд розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив на засіданні.

      blog_ava
      Біля озера Синевир на Закарпатті стався землетрус
      29 вересня
      5013
      Теги: Новини України Новини політики Новий Уряд Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      29 вересня , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 971
      Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      29 вересня , 22:00 Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      2464
      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      29 вересня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      2229
      Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      29 вересня , 19:30 Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      632
      Методи побороти безсоння є!
      29 вересня , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 800
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук