Кабмин одобрил Программу действий правительства: новые назначения и законопроекты

В воскресенье, 29 сентября, в Кабмине сообщили о том, что в этот день одобрена Программа действий правительства, сделан ряд кадровых назначений и ряд законопроектов, в частности относительно легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.

Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров Украины после 23 часов.

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Кадровые назначения

Заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

• Инну Метелеву и Юлию Свириденко.

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначены:

• Ирина Ставчук.

В Министерстве развития общин и территорий заместителем Министра по вопросам европейской интеграции назначен:

• Юлиан Чаплинский.

В частности, в правительстве согласовали ряд увольнений. Так, Лидию Гаврилову освободили от должности председателя Государственной аудиторской службы Украины.

Евгения Асташева освободили от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Наталью Бойко освободили от должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Максима Немчинова освободили от должности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности.

Принятые законопроекты

Одобрено пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, о чем говорилось на совещании у президента 2 сентября. Проект закона предусматривает отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и другое.

Также правительство одобрило проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

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В правительстве также одобрили проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проэктам, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доведения экономической или социальной эффективности.

Отмечается, что правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании.