"Турборежим" Верховной Рады: Разумков объяснил, откуда взялось столько законопроектов

Первый месяц работы Верховной Рады IX созыва отмечался большой активностью (так называемый "турборежим") – в частности, было принято очень много законопроектов. Многие из этих документов были написаны по инициативе президента и поданы от президента, некоторые написали действующие депутаты, в основном от "Слуги народа". А также были и те проекты законов, которые остались еще от предыдущего созыва.

Как рассказал нынешний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, большую часть законопроектов, которые поступили в парламент, готовили еще во время избирательной кампании, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Первая часть – то, что называют "турборежимом" – была написана по инициативе президента и подана от президента. Часть написали народные депутаты. В этом многие люди участвовали. Весомый вклад в подготовку законопроектов сделал мой первый заместитель Руслан Стефанчук. К подготовке многих законопроектов присоединились коллеги, которые сейчас возглавляют комитеты, – Ирина Венедиктова, Денис Монастырский, Даниил Гетманцев, Юрий Аристов, Михаил Радуцкий и другие,

– отметил глава парламента.

По его словам, участие в законотворчестве принимали и сторонние эксперты. В частности, к экономическим вопросам привлекали людей, которые работали в BRDO. В основном это команда нынешнего премьера Алексея Гончарука – например, Владислав Криклий, Денис Малюська.

Что такое BRDO? Это Офис эффективного регулирования. Эту организацию создал экс-министр экономразвития, а ныне – глава наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус при финансовой поддержке Евросоюза. Возглавлял BRDO Алексей Гончарук. По замыслу, организация должна была стать ресурсным центром для всех министерств. Ее цель – разработать и создать инструменты эффективного государственного регулирования, направленные на общественный интерес и развитие малого и среднего бизнеса.

"Не было такого, что все собирались вокруг одного законопроекта. Каждый работал по своему направлению. Были законопроекты, которые являются достоянием из предыдущего созыва. Если бы не произошли в государстве те изменения, которые мы с вами видим, они оставались бы исключительно законопроєктами. Благодаря нам они стали законами", – подчеркнул Разумков.

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Спикер добавил, что в парламенте довольно часто проходят совещания. Также его, как и премьера вместе с министрами, приглашают на заседания фракций.

"Сегодня есть и, надеюсь, в дальнейшем будет сохраняться конструктивное сотрудничество между различными вертикалями власти", – констатировал он.

Ранее Дмитрий Разумков отмечал, что вскоре в парламенте планируют отойти от "турборежима". Правда, Рада медленнее работать не станет, но это будут происходить спокойнее.