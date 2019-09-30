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      Чтобы законы принимались быстрее: Разумков рассказал, как будут менять регламент Верховной Рады

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Андрей Гудзенко / LIGA.net

      Спикер парламента Дмитрий Разумков назвал регламент Рады устаревшим. По его словам, он не отвечает современным вызовам перед обществом.

      Глава Верховной Рады в интервью "Цензор.НЕТ" заявил, что к изменению регламента нужно подоходить взвешенно и сбалансировано.

      Актуально: Когда Рада закончит работать в турборежиме: ответ Стефанчука

      Но это нужно сделать, нравится это кому-то или нет,
      – отметил Разумков.

      Спикер сетует на поправки, которые часто используют для того, чтобы заблокировать важные законы. По его словам, недопустимо, когда представители оппозиции вносят тысячи поправок для торможения процесса принятия решений. Он назвал это законодательным спамом.

      В то же время, Разумков заверил, что пока руководство парламента будет действовать исключительно в рамках регламента.

      В прошлом созыве Рады мы видели законопроекты, в которые набросали четыре тысячи поправок только для того, чтобы их заблокировать. Поправки выступали тормозной колодкой,
      – считает спикер.

      Важно: Это может привести к гибели парламентаризма: ОП пытается контролировать "слуг народа"

      Что известно о нарушении регламента руководством Верховной Рады?

      Верховная Рада IX созыва начала свое первое заседание с нарушения регламента. Но самую бурную реакцию вызвал законопроект об импичменте президента, принятый 10 сентября в целом. За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 – из фракции "Слуга народа" и один внефракционный. Все остальные фракции не голосовали за этот закон.

      Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте, и когда поступило предложение о принятии его во втором чтении, ряд депутатов заявил, что у них есть замечания. Согласно ст. 102 регламента, по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого чтения, если законопроект признан не требующим доработки и если не поступили замечания к его содержанию от народных депутатов.

      В то же время, глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия не видит никаких нарушений регламента в парламенте. По его словам, оппозиция заявляла о нарушениях при голосовании и за предыдущие законопроекты.

      Подробнее о турборежиме Верховной Рады и о том, за какие законы проголосовали депутаты, – в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Слуга народа
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