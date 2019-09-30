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      Щоб закони приймалися швидше: Разумков розповів, як мінятимуть регламент Верховної Ради

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      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Андрей Гудзенко / LIGA.net

      Спікер парламенту Дмитро Разумков назвав регламент Ради застарілим. За його словами, він не відповідає сучасним викликам перед суспільством.

      Глава Верховної Ради в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив, що до зміни регламенту потрібно підоходити виважено і збалансовано.

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      Але це потрібно зробити, подобається це комусь чи ні,
      – наголосив Разумков.

      Спікер нарікає на правки, які часто використовують для того, щоб заблокувати важливі закони. За його словами, неприпустимо коли представники опозиції вносять тисячі правок для гальмування процесу прийняття рішень. Він назвав це законодавчим спамом.

      Водночас, Разумков запевнив, що поки керівництво парламенту діятиме виключно в межах регламенту.

      В минулому скликанні Ради ми бачили законопроєкти, в які накидали чотири тисячі правок тільки для того, щоб їх заблокувати. Правки виступали гальмівною колодкою,
      – вважає спікер.

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      Що відомо про порушення регламенту керівництвом Верховної Ради? 

      Верховна Рада IX скликання розпочала своє перше засідання із порушень регламенту. Але найбурхливішу реакцію викликав законопроєкт про імпічмент президенту, ухвалений 10 вересня в цілому. За це рішення проголосували 245 народних депутатів, з яких 244 – із фракції "Слуга народу" та один позафракційний. Всі інші фракції не голосували за цей закон.

      Перед цим парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про імпічмент, і коли надійшла пропозиція про ухвалення його одразу в другому читанні, низка депутатів заявили, що у них є зауваження. Відповідно до ст. 102 регламенту, за рішенням Верховної Ради допускається остаточне ухвалення законопроекту одразу після першого читання, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання, і якщо не надійшли зауваження до його змісту від народних депутатів. 

      Водночас, глава фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія не бачить жодних порушень регламенту у парламенті. За його словами, опозиція заявляла про порушення при голосуванні і за попередні законопроєкти.

      Детальніше про турборежим Верховної Ради та за які закони проголосували депутати – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков
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