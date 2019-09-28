Коли Рада закінчить працювати в турборежимі: відповідь Стефанчука
Вже наступного тижня, першого тижня жовтня 2019 року, Верховна Рада може завершити роботу в турборежимі і почати працювати у звичайному режимі прийняття законів.
Про це заявив перший заступник голови українського парламенту та депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер" увечері 27 вересня.
Цікаво про парламентський побут: депутати показали умови, в яких працюють – фото, відео
"Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити турборежим і перейти в нормальний режим роботи", – сказав Стефанчук.
При цьому перший віцеспікер наголосив, що президентська партія, попри те, що має більшість, не ігнорує думки інших фракцій. Та слід зважати, що колег по парламенту про намір працювати у прискореному режимі попереджали заздалегідь.
Стефанчук наголосив, що про турборежим попереджали усіх депутатів / Фото Цензор.НЕТ
Мовиться про ухвалення пакету законопроєктів, які Президент України Володимир Зеленський вважав невідкладними й необхідними для того, щоб перезавантажити владу та запустити економіку.
Детальніше про турборежим Верховної Ради та за які закони проголосували депутати – у матеріалі 24 каналу.
Зокрема, наступного тижня Рада розгляне проєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і про викривачів корупції.
"Після цього ми перейдемо у звичайний режим", – додав Стефанчук.
Читайте також: Зеленський хоче перезапустити судову реформу: що насторожує в діях президента