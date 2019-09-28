Вже наступного тижня, першого тижня жовтня 2019 року, Верховна Рада може завершити роботу в турборежимі і почати працювати у звичайному режимі прийняття законів.

Про це заявив перший заступник голови українського парламенту та депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер" увечері 27 вересня.

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"Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити турборежим і перейти в нормальний режим роботи", – сказав Стефанчук.

При цьому перший віцеспікер наголосив, що президентська партія, попри те, що має більшість, не ігнорує думки інших фракцій. Та слід зважати, що колег по парламенту про намір працювати у прискореному режимі попереджали заздалегідь.



Стефанчук наголосив, що про турборежим попереджали усіх депутатів / Фото Цензор.НЕТ

Мовиться про ухвалення пакету законопроєктів, які Президент України Володимир Зеленський вважав невідкладними й необхідними для того, щоб перезавантажити владу та запустити економіку.

Детальніше про турборежим Верховної Ради та за які закони проголосували депутати – у матеріалі 24 каналу.

Зокрема, наступного тижня Рада розгляне проєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і про викривачів корупції.

"Після цього ми перейдемо у звичайний режим", – додав Стефанчук.

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