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      Коли Рада закінчить працювати в турборежимі: відповідь Стефанчука

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      Турборежим Ради, кажуть. добігає кінця
      Турборежим Ради, кажуть. добігає кінця / nachasi.com

      Вже наступного тижня, першого тижня жовтня 2019 року, Верховна Рада може завершити роботу в турборежимі і почати працювати у звичайному режимі прийняття законів.

      Про це заявив перший заступник голови українського парламенту та депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер" увечері 27 вересня.

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      "Думаю, наступного тижня ми будемо намагатися завершити турборежим і перейти в нормальний режим роботи", – сказав Стефанчук.

      При цьому перший віцеспікер наголосив, що президентська партія, попри те, що має більшість, не ігнорує думки інших фракцій. Та слід зважати, що колег по парламенту про намір працювати у прискореному режимі попереджали заздалегідь.

      Стефанчук
      Стефанчук наголосив, що про турборежим попереджали усіх депутатів / Фото Цензор.НЕТ

      Мовиться про ухвалення пакету законопроєктів, які Президент України Володимир Зеленський вважав невідкладними й необхідними для того, щоб перезавантажити владу та запустити економіку.

      Детальніше про турборежим Верховної Ради та за які закони проголосували депутати  у матеріалі 24 каналу.

      Зокрема, наступного тижня Рада розгляне проєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і про викривачів корупції.

      "Після цього ми перейдемо у звичайний режим",  додав Стефанчук.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Руслан Стефанчук Слуга народу Законодавство
      Джерело: 24 канал
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