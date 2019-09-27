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      Парламентський побут: депутати показали умови, в яких працюють – фото, відео

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      Вже майже місяць нові народні депутати ходять до сесійної зали. Часом проводять під куполом по 17 годин підряд і нарікають: працювати некомфортно. Враженнями про парламентський побут депутати-новачки поділилися з журналістами 24 каналу.

      "Переродження "совка" якогось", – так описала свої умови праці в парламенті Олександра Устінова з "Голосу". А от депутат Гео Лерос від "Слуги народу" зазначив, що енергетика під куполом – однозначно дивна.

      Цікаво! Які нардепи найменше голосують у новому парламенті: прізвища

      На прохання журналістів народні обранці ексклюзивно познімали свої робочі місця. Турбошвидкість ухвалення законів нардепам доводиться розвивати на кріслах, які, за їх словами, дуже незручні.

      Устіновій вони нагадали шкільний актовий зал – для того, щоб комусь вийти, всім депутатам треба встати. "Вони дуже жорсткі, сидіти цілий день або 17 годин поспіль – болить спина. Столи для роботи теж дуже маленькі. Навіть маленький ноутбук – вже незручно", – зазначила депутатка.

      Верховна Рада
      Нардепи жаліються на тісні та жорсткі крісла

      Депутати нарікають, що сесійна зала Ради просто не розрахована для тривалої роботи: в залі навіть немає розеток. Підзарядитися можна хіба у кулуарах.

      На обох поверхах стоять кулери з питною водою. Неподалік журналісти очікують на офіційні виходи депутатів та зберігають свої камери. Все, що знімає камера офіційного телеканалу Рада, транслюють у коридорі на телевізорі в застарілому форматі 3:4.

      Верховна Рада
      У парламенті є дві зони для брифінгів

      Верховна Рада
      Старенький телевізор у Верховній Раді

      А от чого вистачає з головою – це паперу. До роботи он-лайн Рада не пристосована. Тож видруковані законопроєкти до зали працівники апарату носять буквально кілограмами.

      Шалена швидкість роботи Ради здоровому сну не сприяє. "Три години спав, для того щоб підготуватися. Я все-таки хочу всі законопроєкти прочитати", – розповів Олександр Качура, народний депутат від "Слуги народу".

      Засідання у новій Раді часто тривають до глухої ночі, інколи немає часу й вийти до їдальні. Парламентський буфет знімати не можна, та журналісти 24 каналу трохи "пошпигували" за його клієнтами. Бестселери – бутерброди з червоною рибою та компот.

      Верховна Рада
      Ціни в їдальні Верховної Ради / Інфографіка 24 каналу

      Олександра Устінова переконує, дешеве меню Верховної Ради – насправді міф.

      Не знаю, як депутат може дозволити собі нормально харчуватися у тій столовці. Нормальний обід коштує приблизно 200 гривень,
      – зазначила депутатка.

      Чого у будівлі під куполом точно вистачає, так це пафосного декору – люстри, килими, ліпнина.

      Інтер'єр парламенту
      Інтер'єр парламенту

      Небайдужі до мистецтва нардепи вже встигли оцінити дизайн карток для голосування.

      Це перше, що впало у вічі. У цих карток жахливий дизайн. Не розумію, хто це робив і для чого це робити,
      – наголосив Гео Лерос.

      Втім, як переконують народні обранці – умови не стануть на заваді їх роботі. Рада увійшла у турборежим і найближчі півтора тижня планує працювати фактично без перепочинку.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Фотоновини Верховна Рада Слуга народу Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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