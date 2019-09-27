Парламентський побут: депутати показали умови, в яких працюють – фото, відео

Вже майже місяць нові народні депутати ходять до сесійної зали. Часом проводять під куполом по 17 годин підряд і нарікають: працювати некомфортно. Враженнями про парламентський побут депутати-новачки поділилися з журналістами 24 каналу.

"Переродження "совка" якогось", – так описала свої умови праці в парламенті Олександра Устінова з "Голосу". А от депутат Гео Лерос від "Слуги народу" зазначив, що енергетика під куполом – однозначно дивна.

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На прохання журналістів народні обранці ексклюзивно познімали свої робочі місця. Турбошвидкість ухвалення законів нардепам доводиться розвивати на кріслах, які, за їх словами, дуже незручні.

Устіновій вони нагадали шкільний актовий зал – для того, щоб комусь вийти, всім депутатам треба встати. "Вони дуже жорсткі, сидіти цілий день або 17 годин поспіль – болить спина. Столи для роботи теж дуже маленькі. Навіть маленький ноутбук – вже незручно", – зазначила депутатка.



Нардепи жаліються на тісні та жорсткі крісла

Депутати нарікають, що сесійна зала Ради просто не розрахована для тривалої роботи: в залі навіть немає розеток. Підзарядитися можна хіба у кулуарах.

На обох поверхах стоять кулери з питною водою. Неподалік журналісти очікують на офіційні виходи депутатів та зберігають свої камери. Все, що знімає камера офіційного телеканалу Рада, транслюють у коридорі на телевізорі в застарілому форматі 3:4.



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Старенький телевізор у Верховній Раді

А от чого вистачає з головою – це паперу. До роботи он-лайн Рада не пристосована. Тож видруковані законопроєкти до зали працівники апарату носять буквально кілограмами.

Шалена швидкість роботи Ради здоровому сну не сприяє. "Три години спав, для того щоб підготуватися. Я все-таки хочу всі законопроєкти прочитати", – розповів Олександр Качура, народний депутат від "Слуги народу".

Засідання у новій Раді часто тривають до глухої ночі, інколи немає часу й вийти до їдальні. Парламентський буфет знімати не можна, та журналісти 24 каналу трохи "пошпигували" за його клієнтами. Бестселери – бутерброди з червоною рибою та компот.



Ціни в їдальні Верховної Ради / Інфографіка 24 каналу

Олександра Устінова переконує, дешеве меню Верховної Ради – насправді міф.

Не знаю, як депутат може дозволити собі нормально харчуватися у тій столовці. Нормальний обід коштує приблизно 200 гривень,

– зазначила депутатка.

Чого у будівлі під куполом точно вистачає, так це пафосного декору – люстри, килими, ліпнина.



Інтер'єр парламенту

Небайдужі до мистецтва нардепи вже встигли оцінити дизайн карток для голосування.

Це перше, що впало у вічі. У цих карток жахливий дизайн. Не розумію, хто це робив і для чого це робити,

– наголосив Гео Лерос.

Втім, як переконують народні обранці – умови не стануть на заваді їх роботі. Рада увійшла у турборежим і найближчі півтора тижня планує працювати фактично без перепочинку.