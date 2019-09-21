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      Хто найменше голосує в новому парламенті: прізвища нардепів

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      Хто найменше голосує в парламенті 9 скликання
      Хто найменше голосує в парламенті 9 скликання / колаж 24 каналу

      Нардепи, які не голосували у 90% випадків, – це переважно представники "Опозиційної платформи – За життя". Ігнорували питання, поставлені на розгляд Ради 14 депутатів цієї фракції, всього їх у парламенті – 43 представники.

      Серед інших малоактивних народних обранців – представники депутатської групи "За майбутнє" – 2. Також фактично не голосував у парламенті один нардеп від фракції "Баатьківщини". Такі дані оприлюднив Комітет виборців України.

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      Так, майже не голосували у серпні – вересні:

      1. Вадим Рабінович – взяв участь в 1% голосувань – ОПЗЖ;
      2. Юрій Солод – 2 % – ОПЗЖ;
      3. Ренат Кузьмін – 3% – ОПЗЖ;
      4. Вадим Столар – 5% – ОПЗЖ;
      5. Юрій Бойко – 5% – ОПЗЖ;
      6. Віктор Медведчук – 5% – ОПЗЖ;
      7. Юлія Льовочкіна – 5% – ОПЗЖ;
      8. Антон Яценко – 6% – депутатська група "За майбутнє";
      9. Григорій Суркіс – 6% – ОПЗЖ;
      10. Тарас Козак – 6% – ОПЗЖ;
      11. Олександр Фельдман – 6% – ОПЗЖ;
      12. Ігор Абрамович – 6% – ОПЗЖ;
      13. Анатолій Урбанський – 6% – депутатська група "За майбутнє";
      14. Сергій Ларін – 6% – ОПЗЖ;
      15. Сергій Тарута – 7% – "Батьківщина";
      16. Олександр Пузанов – 10% – ОПЗЖ;
      17. Віталій Борт – 10% – ОПЗЖ.

      Вказані народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях Ради, однак пропустили голосування парламенту без поважних причин – таких, як хвороба чи відрядження,
      – мовиться у повідомленні.

      Всього у серпні – вересні було проведено 15 пленарних засідань парламенту, на яких відбулося 548 голосувань.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Вадим Рабінович Віктор Медведчук Сергій Тарута
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