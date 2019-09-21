Хто найменше голосує в новому парламенті: прізвища нардепів
Нардепи, які не голосували у 90% випадків, – це переважно представники "Опозиційної платформи – За життя". Ігнорували питання, поставлені на розгляд Ради 14 депутатів цієї фракції, всього їх у парламенті – 43 представники.
Серед інших малоактивних народних обранців – представники депутатської групи "За майбутнє" – 2. Також фактично не голосував у парламенті один нардеп від фракції "Баатьківщини". Такі дані оприлюднив Комітет виборців України.
Смішне: Нардеп від "Слуги народу" приліг відпочити у Раді: курйозне фото
Так, майже не голосували у серпні – вересні:
- Вадим Рабінович – взяв участь в 1% голосувань – ОПЗЖ;
- Юрій Солод – 2 % – ОПЗЖ;
- Ренат Кузьмін – 3% – ОПЗЖ;
- Вадим Столар – 5% – ОПЗЖ;
- Юрій Бойко – 5% – ОПЗЖ;
- Віктор Медведчук – 5% – ОПЗЖ;
- Юлія Льовочкіна – 5% – ОПЗЖ;
- Антон Яценко – 6% – депутатська група "За майбутнє";
- Григорій Суркіс – 6% – ОПЗЖ;
- Тарас Козак – 6% – ОПЗЖ;
- Олександр Фельдман – 6% – ОПЗЖ;
- Ігор Абрамович – 6% – ОПЗЖ;
- Анатолій Урбанський – 6% – депутатська група "За майбутнє";
- Сергій Ларін – 6% – ОПЗЖ;
- Сергій Тарута – 7% – "Батьківщина";
- Олександр Пузанов – 10% – ОПЗЖ;
- Віталій Борт – 10% – ОПЗЖ.
Вказані народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях Ради, однак пропустили голосування парламенту без поважних причин – таких, як хвороба чи відрядження,
– мовиться у повідомленні.
Всього у серпні – вересні було проведено 15 пленарних засідань парламенту, на яких відбулося 548 голосувань.