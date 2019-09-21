Хто найменше голосує в новому парламенті: прізвища нардепів

Нардепи, які не голосували у 90% випадків, – це переважно представники "Опозиційної платформи – За життя". Ігнорували питання, поставлені на розгляд Ради 14 депутатів цієї фракції, всього їх у парламенті – 43 представники.

Серед інших малоактивних народних обранців – представники депутатської групи "За майбутнє" – 2. Також фактично не голосував у парламенті один нардеп від фракції "Баатьківщини". Такі дані оприлюднив Комітет виборців України.

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Так, майже не голосували у серпні – вересні:

Вадим Рабінович – взяв участь в 1% голосувань – ОПЗЖ; Юрій Солод – 2 % – ОПЗЖ; Ренат Кузьмін – 3% – ОПЗЖ; Вадим Столар – 5% – ОПЗЖ; Юрій Бойко – 5% – ОПЗЖ; Віктор Медведчук – 5% – ОПЗЖ; Юлія Льовочкіна – 5% – ОПЗЖ; Антон Яценко – 6% – депутатська група "За майбутнє"; Григорій Суркіс – 6% – ОПЗЖ; Тарас Козак – 6% – ОПЗЖ; Олександр Фельдман – 6% – ОПЗЖ; Ігор Абрамович – 6% – ОПЗЖ; Анатолій Урбанський – 6% – депутатська група "За майбутнє"; Сергій Ларін – 6% – ОПЗЖ; Сергій Тарута – 7% – "Батьківщина"; Олександр Пузанов – 10% – ОПЗЖ; Віталій Борт – 10% – ОПЗЖ.

Вказані народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях Ради, однак пропустили голосування парламенту без поважних причин – таких, як хвороба чи відрядження,

– мовиться у повідомленні.

Всього у серпні – вересні було проведено 15 пленарних засідань парламенту, на яких відбулося 548 голосувань.