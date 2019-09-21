Кто меньше всего голосует в новом парламенте: фамилии нардепов

Нардепы, которые не голосовали в 90% случаев, – это преимущественно представители "Оппозиционного платформы – За жизнь". Игнорировали вопросы, поставленные на рассмотрение Совета 14 депутатов этой фракции, всего их в парламенте – 43 представителя.

Среди других малоактивных народных избранников – представители депутатской группы "За будущее" – 2. Также фактически не голосовал в парламенте один нардеп от фракции "Баатькивщины". Такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины.

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Так, почти не голосовали в августе – сентябре:

Вадим Рабинович – принял участие в 1% голосований – ОПЗЖ; Юрий Солод – 2% – ОПЗЖ; Ренат Кузьмин – 3% – ОПЗЖ; Вадим Столар – 5% – ОПЗЖ; Юрий Бойко – 5% – ОПЗЖ; Виктор Медведчук – 5% – ОПЗЖ; Юлия Левочкина – 5% – ОПЗЖ; Антон Яценко – 6% – депутатская группа "За будущее"; Григорий Суркис – 6% – ОПЗЖ; Тарас Козак – 6% – ОПЗЖ; Александр Фельдман – 6% – ОПЗЖ; Игорь Абрамович – 6% – ОПЗЖ; Анатолий Урбанский – 6% – депутатская группа "За будущее"; Сергей Ларин – 6% – ОПЗЖ; Сергей Тарута – 7% – "Батькивщина"; Александр Пузанов – 10% – ОПЗЖ; Виталий Борт – 10% – ОПЗЖ.

Указанные народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях Рады, однако пропустили голосования парламента без уважительных причин – таких, как болезнь или командировка,

– говорится в сообщении.

Всего в августе – сентябре было проведено 15 пленарных заседаний парламента, на которых произошло 548 голосований.