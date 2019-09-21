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      Кто меньше всего голосует в новом парламенте: фамилии нардепов

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      Кто меньше всего голосует в парламенте 9 созыва
      Кто меньше всего голосует в парламенте 9 созыва / коллаж 24 канала

      Нардепы, которые не голосовали в 90% случаев, – это преимущественно представители "Оппозиционного платформы – За жизнь". Игнорировали вопросы, поставленные на рассмотрение Совета 14 депутатов этой фракции, всего их в парламенте – 43 представителя.

      Среди других малоактивных народных избранников – представители депутатской группы "За будущее" – 2. Также фактически не голосовал в парламенте один нардеп от фракции "Баатькивщины". Такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины.

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      Так, почти не голосовали в августе – сентябре:

      1. Вадим Рабинович – принял участие в 1% голосований – ОПЗЖ;
      2. Юрий Солод – 2% – ОПЗЖ;
      3. Ренат Кузьмин – 3% – ОПЗЖ;
      4. Вадим Столар – 5% – ОПЗЖ;
      5. Юрий Бойко – 5% – ОПЗЖ;
      6. Виктор Медведчук – 5% – ОПЗЖ;
      7. Юлия Левочкина – 5% – ОПЗЖ;
      8. Антон Яценко – 6% – депутатская группа "За будущее";
      9. Григорий Суркис – 6% – ОПЗЖ;
      10. Тарас Козак – 6% – ОПЗЖ;
      11. Александр Фельдман – 6% – ОПЗЖ;
      12. Игорь Абрамович – 6% – ОПЗЖ;
      13. Анатолий Урбанский – 6% – депутатская группа "За будущее";
      14. Сергей Ларин – 6% – ОПЗЖ;
      15. Сергей Тарута – 7% – "Батькивщина";
      16. Александр Пузанов – 10% – ОПЗЖ;
      17. Виталий Борт – 10% – ОПЗЖ.

      Указанные народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях Рады, однако пропустили голосования парламента без уважительных причин – таких, как болезнь или командировка,
      – говорится в сообщении.

      Всего в августе – сентябре было проведено 15 пленарных заседаний парламента, на которых произошло 548 голосований.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Сергей Тарута Виктор Медведчук Вадим Рабинович Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада Новости политики
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