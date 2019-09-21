Кто меньше всего голосует в новом парламенте: фамилии нардепов
Нардепы, которые не голосовали в 90% случаев, – это преимущественно представители "Оппозиционного платформы – За жизнь". Игнорировали вопросы, поставленные на рассмотрение Совета 14 депутатов этой фракции, всего их в парламенте – 43 представителя.
Среди других малоактивных народных избранников – представители депутатской группы "За будущее" – 2. Также фактически не голосовал в парламенте один нардеп от фракции "Баатькивщины". Такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины.
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Так, почти не голосовали в августе – сентябре:
- Вадим Рабинович – принял участие в 1% голосований – ОПЗЖ;
- Юрий Солод – 2% – ОПЗЖ;
- Ренат Кузьмин – 3% – ОПЗЖ;
- Вадим Столар – 5% – ОПЗЖ;
- Юрий Бойко – 5% – ОПЗЖ;
- Виктор Медведчук – 5% – ОПЗЖ;
- Юлия Левочкина – 5% – ОПЗЖ;
- Антон Яценко – 6% – депутатская группа "За будущее";
- Григорий Суркис – 6% – ОПЗЖ;
- Тарас Козак – 6% – ОПЗЖ;
- Александр Фельдман – 6% – ОПЗЖ;
- Игорь Абрамович – 6% – ОПЗЖ;
- Анатолий Урбанский – 6% – депутатская группа "За будущее";
- Сергей Ларин – 6% – ОПЗЖ;
- Сергей Тарута – 7% – "Батькивщина";
- Александр Пузанов – 10% – ОПЗЖ;
- Виталий Борт – 10% – ОПЗЖ.
Указанные народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях Рады, однако пропустили голосования парламента без уважительных причин – таких, как болезнь или командировка,
– говорится в сообщении.
Всего в августе – сентябре было проведено 15 пленарных заседаний парламента, на которых произошло 548 голосований.