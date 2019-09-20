Нардеп від "Слуги народу" приліг відпочити у Раді: курйозне фото

Народного депутата від "Слуги народу" Олексія Устенка впіймали на гарячому. Чоловік вирішив полежати на робочому столі у Раді.

Фото Олексія Устенка опублікував у фейсбуці Ян Доброносов.

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Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на фотографію.

Ні, ну а що? Молодий, зелений... Йому ще по дискотеках бігати, а він на комітетах всю ніч,

– зауважили юзери.

Ще один користувач припустив, що депутат таким чином "захищає" телефон від "всюдисущих камер" журналістів. "Якщо такий слабенький, треба було сидіти вдома і не йти у депутати", – написав юзер.

До речі, не єдиний Устенко спав у сесійній залі. Зірковий український борець греко-римського стилю Жан Беленюк також опинився в центрі уваги. Щоправда спортсмен лише 18 вересня пізно ввечері повернувся в Україну з Нур-Султана, де проходила світова першість. Між іншим, він став дворазовим чемпіоном світу.

Що відомо про Олексія Устенка?Олексій Устенко – український економіст, бізнесмен та народний депутат України 9-го скликання. Він член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.



З 2016 року обіймає посаду голови інвестиційного напрямку ТОВ "Агродженерейшн". Він є засновником низки великих аграрних підприємств. Устенко також координує Гарвардський клуб в Україні.