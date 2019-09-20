Нардеп от "Слуги народа" прилег отдохнуть в Раде: курьезное фото

Народного депутата от "Слуги народа" Алексея Устенко поймали на горячем. Мужчина решил полежать на рабочем столе в Раде.

Фото Алексея Устенко опубликовал в фейсбуке Ян Доброносов.

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Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фотографию.

Нет, ну а что? Молодой, зеленый... Ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь,

– заметили юзеры.

Еще один пользователь предположил, что депутат таким образом "защищает" телефон от "вездесущих камер" журналистов. "Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", – написал юзер.

Кстати, не единственный Устенко спал в сессионном зале. Звездный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк тоже оказался в центре внимания. Правда спортсмен 18 сентября поздно вечером вернулся в Украину из Нур-Султана, где проходило мировое первенство. Между прочим, он стал двукратным чемпионом мира.

Что известно об Алексее Устенко? Алексей Устенко – украинский экономист, бизнесмен и народный депутат Украины 9-го созыва. Он член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



С 2016 года занимает должность главы инвестиционного направления ООО "Агродженерейшн". Он является учредителем ряда крупных аграрных предприятий. Устенко также координирует Гарвардский клуб в Украине.