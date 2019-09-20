00:11
21 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Якутский шаман в психушке. Алкогольное расписание РФ
      Вєсті Кремля
      21:55, 20 сентября
      Вести.UA: Савченко метит в ОПЗЖ к Медведчуку? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:54, 20 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА

      Нардеп от "Слуги народа" прилег отдохнуть в Раде: курьезное фото

      77 Читати новину українською
      Алексей Устенко прилег отдохнуть в Раде
      Алексей Устенко прилег отдохнуть в Раде / facebook.com/yan.dobronosov

      Народного депутата от "Слуги народа" Алексея Устенко поймали на горячем. Мужчина решил полежать на рабочем столе в Раде.

      Фото Алексея Устенко опубликовал в фейсбуке Ян Доброносов.

      Читайте также: Присматривал себе яхту: еще одного нардепа поймали на горячем во время заседания Рады – видео

      Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фотографию.

      Нет, ну а что? Молодой, зеленый... Ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь,
      – заметили юзеры.

      Еще один пользователь предположил, что депутат таким образом "защищает" телефон от "вездесущих камер" журналистов. "Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", – написал юзер.

      Кстати, не единственный Устенко спал в сессионном зале. Звездный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк тоже оказался в центре внимания. Правда спортсмен 18 сентября поздно вечером вернулся в Украину из Нур-Султана, где проходило мировое первенство. Между прочим, он стал двукратным чемпионом мира.

      Что известно об Алексее Устенко? Алексей Устенко – украинский экономист, бизнесмен и народный депутат Украины 9-го созыва. Он член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

      С 2016 года занимает должность главы инвестиционного направления ООО "Агродженерейшн". Он является учредителем ряда крупных аграрных предприятий. Устенко также координирует Гарвардский клуб в Украине.

      blog_ava
      Рада проголосовала за введение электронных чеков: какие изменения ожидают бизнес
      20 сентября
      4117
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Курьезные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      20 сентября , 23:00 Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      Ірина Шиба 61
      Главные новости 20 сентября: отсрочка штрафов для евроблях и мера пресечения Белько
      20 сентября , 22:21 Главные новости 20 сентября: отсрочка штрафов для евроблях и мера пресечения Белько
      139
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      10 сентября , 15:35 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      20 сентября , 22:00 Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 331
      Борт номер один: на чем летают первые лица государств
      20 сентября , 21:30 Борт номер один: на чем летают первые лица государств
      Світлана Попова 124
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук