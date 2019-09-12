19:42
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Присматривал себе яхту: еще одного нардепа поймали с поличным во время заседания Рады – видео

      319 Читати новину українською
      Юрий Шаповалов
      Юрий Шаповалов / kg.ua

      Вместо того, чтобы заниматься законотворчеством, нардеп Юрий Шаповалов во время заседания парламента планировал свой досуг. Политик выбирал себе яхту для будущего круиза.

      На горячем народного избранника поймал блогер Всеволод Филимоненко. В своем фейсбук он обнародовал видео, на котором видно, как Шаповалов во время работы рассматривает в телефоне предложения об аренде яхт для осуществления круиза.

      Еще немного скандального: Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+

      Новоизбранный нардеп Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза на заседании Рады. Стоимость услуги достигала 12 тысяч долларов,
      – написал блогер.

      Он также иронизировал, что такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария.

      Депутат Шаповалов во время заседания Рады выбирает себе яхту: видео

      Что известно о Юрие Шаповалове?
      Был депутатом Рады 7 и 8 созывов. В первом случае – входил во фракцию "Партии Регионов". Был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении госслужащих.

      В июле 2019 года как самовыдвиженец был избран народным депутатом по 146-му мажоритарному округу (большая часть Кременчуга на Полтавщине).

      Неожиданное появление: Савченко появилась в Раде и забросила на стол грязные ноги: красноречивое фото

      blog_ava
      "Стриптизерши": трейлер и сюжет фильма с Лопес и Cardi B в главных ролях
      сегодня
      1994
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Деньги Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смог в Киеве и не только: что надо знать о загрязнении воздуха в Украине
      сегодня , 19:32 Смог в Киеве и не только: что надо знать о загрязнении воздуха в Украине
      560
      Оккупационные выборы в Крыму: каковы перспективы возвращения полуострова
      сегодня , 19:01 Оккупационные выборы в Крыму: каковы перспективы возвращения полуострова
      Інна Жолобович 119
      Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      сегодня , 09:30 Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      85
      Обыски в квартире Гонтаревой: что известно о недвижимости экс-главы Нацбанка
      сегодня , 18:31 Обыски в квартире Гонтаревой: что известно о недвижимости экс-главы Нацбанка
      188
      Роспуск ЦИК: почему хотят изменить всех членов
      сегодня , 18:02 Роспуск ЦИК: почему хотят изменить всех членов
      144
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук