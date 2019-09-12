Присматривал себе яхту: еще одного нардепа поймали с поличным во время заседания Рады – видео

Вместо того, чтобы заниматься законотворчеством, нардеп Юрий Шаповалов во время заседания парламента планировал свой досуг. Политик выбирал себе яхту для будущего круиза.

На горячем народного избранника поймал блогер Всеволод Филимоненко. В своем фейсбук он обнародовал видео, на котором видно, как Шаповалов во время работы рассматривает в телефоне предложения об аренде яхт для осуществления круиза.

Еще немного скандального: Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+

Новоизбранный нардеп Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза на заседании Рады. Стоимость услуги достигала 12 тысяч долларов,

– написал блогер.

Он также иронизировал, что такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария.

Депутат Шаповалов во время заседания Рады выбирает себе яхту: видео

Что известно о Юрие Шаповалове?

Был депутатом Рады 7 и 8 созывов. В первом случае – входил во фракцию "Партии Регионов". Был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении госслужащих.



В июле 2019 года как самовыдвиженец был избран народным депутатом по 146-му мажоритарному округу (большая часть Кременчуга на Полтавщине).

Неожиданное появление: Савченко появилась в Раде и забросила на стол грязные ноги: красноречивое фото