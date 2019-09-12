Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский пришел на работу в Раду 12 сентября в футболке с надписью "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?". В ней народный избранник также выступал с трибуны парламента.

Надпись на футболке Дубинского – это фраза из аудиофайла, который он сам опубликовал еще в феврале. На записи голос, очень похожий на голос пятого президента Петра Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на голос главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева: "Где тебе, бл*дь, реформ не хватает?".

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После публикации этой записи Дубинский предлагал пользователям соцсетей поучаствовать в флешмобе, а именно рассказать Порошенко, "где же нам еще, блдь, реформ не хватает" под каждым его сообщением в соцсетях.

Заметим, что 12 сентября Порошенко на заседании в Раде не было. Поэтому неизвестно, как он среагировал на такой наряд Дубинского.

Тем временем регламентный Комитет парламента рекомендовал запретить нардепу от "Европейской солидарности" Ирине Геращенко участие в 5 пленарных заседаниях. Все потому, что политик сравнила партию "Слуга народа" с "зелеными человечками", которые захватили Крым в 2014 году. А еще Геращенко призвала спикера парламента Дмитрия Разумкова "успокоить свой югенд". Заинтересуется ли регламентный Комитет футболкой Дубинского – пока неизвестно.