Дубінський прийшов у Раду в футболці з матюком Порошенка: фото 18+

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський прийшов на роботу в Раду 12 вересня у футболці з написом "Яких тобі ще, блдь, реформ не вистачає?" У ній народний обранець також виступав з трибуни парламенту.

Напис на футболці Дубінського – це фраза з аудіофайлу, який він сам опублікував ще у лютому. На записі голос, дуже схожий на голос п’ятого президента Петра Порошенка, запитує у голосу, схожого на голос глави Нацкомісії з цінних паперів Тимура Хромаєва: "Де тобі ще, бл*дь, реформ не вистачає?".

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Після публікації цього запису Дубінський пропонував користувачам соцмереж взяти участь у флешмобі, а саме розповісти Порошенку, "де ж нам ще, бдь, реформ не вистачає" під кожним його повідомленням у соцмережах.

Зауважимо, що 12 вересня Порошенка на засіданні в Раді не було. Тож невідомо, як він зреагував на таке вбрання Дубінського.

Тим часом регламентний Комітет парламенту рекомендував заборонити нардепці від "Європейської Солідарності" Ірину Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях. Усе тому, що політикиня порівняла партію "Слуга народу" із "зеленими чоловічками", які захопили Крим у 2014 році. А ще Геращенко закликала спікера парламенту Дмитра Разумкова "заспокоїти свій югенд". Чи зацікавиться регламентний Комітет футболкою Дубінського – поки що невідомо.