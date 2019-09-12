17:07
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Дубінський прийшов у Раду в футболці з матюком Порошенка: фото 18+

      1152 Читать новость на русском
      Футболка Олександра Дубінського з написом про реформи
      Футболка Олександра Дубінського з написом про реформи / Фейсбуксторінка Yan Dobronosov

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський прийшов на роботу в Раду 12 вересня у футболці з написом "Яких тобі ще, блдь, реформ не вистачає?" У ній народний обранець також виступав з трибуни парламенту.

      Напис на футболці Дубінського – це фраза з аудіофайлу, який він сам опублікував ще у лютому. На записі голос, дуже схожий на голос п’ятого президента Петра Порошенка, запитує у голосу, схожого на голос глави Нацкомісії з цінних паперів Тимура Хромаєва: "Де тобі ще, бл*дь, реформ не вистачає?".

      Читайте також: Дубінський наїхав на 24 канал: за журналістів заступився Разумков

      Після публікації цього запису Дубінський пропонував користувачам соцмереж взяти участь у флешмобі, а саме розповісти Порошенку, "де ж нам ще, бдь, реформ не вистачає" під кожним його повідомленням у соцмережах.

      Зауважимо, що 12 вересня Порошенка на засіданні в Раді не було. Тож невідомо, як він зреагував на таке вбрання Дубінського.

      Тим часом регламентний Комітет парламенту рекомендував заборонити нардепці від "Європейської Солідарності" Ірину Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях. Усе тому, що політикиня порівняла партію "Слуга народу" із "зеленими чоловічками", які захопили Крим у 2014 році. А ще Геращенко закликала спікера парламенту Дмитра Разумкова "заспокоїти свій югенд". Чи зацікавиться регламентний Комітет футболкою Дубінського – поки що невідомо.

      blog_ava
      Рада відтермінувала штрафи для євроблях
      сьогодні
      5422
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Дубінський Слуга народу Петро Порошенко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну
      сьогодні , 16:03 Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну
      Наталя Сколоздра 1232
      Дострокові вибори в Києві: коли можливі і які сценарії розвитку подій
      сьогодні , 15:45 Дострокові вибори в Києві: коли можливі і які сценарії розвитку подій
      Інна Жолобович 2742
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      947
      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      сьогодні , 15:05 По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      Блог Медіа 687
      Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      сьогодні , 14:54 Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      636
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук