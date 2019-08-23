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      "Слуга народу" Дубінський наїхав на 24 канал: за журналістів заступився Разумков

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      Разумков пообіцяв, що керівництво "Слуги народу" реагуватиме на образи журналістів
      Разумков пообіцяв, що керівництво "Слуги народу" реагуватиме на образи журналістів / 24 канал

      Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков пообіцяв, що керівництво партії обов'язково реагуватиме на образи журналістів з боку своїх партійці. За словами Разумкова, висловлювання, які лунали від Бужанського і Дубінського, є неприпустими.

      Так само схожа поведінка є неприпустимою і щодо українських громадян, а не лише журналістів, наголосив Дмитро Разумков.

      Важливо! Дубінський образив 24 канал та обізвав політолога "опудалом"

      Як приклад, лідер "Слуги народу" розповів про свої непогані взаємини з "майже всіма телеканалами" і окремо виділив 24 канал.

      Я був багато разів у вас у гостях. Вдячний за те, що під час виборчої кампанії ви дозволяли виносити інформацію і про Володимира Зеленського, і про політичну силу "Слуга народу",
      – підкреслив Дмитро Разумков.

      Про який скандал зі "слугами народу" та 24 каналом мовиться?Усе розпочалося, коли один із майбутніх депутатів від "Слуги народу" Макс Бужанський образив журналістку видання "Новое время" Ольгу Духнич. Політик, який і сам раніше працював журналістом, назвав її "тупою вівцею". Його опідтримав і колега, теж екс-журналіст, Олександр Дубінський.

      Згодом в ефірі 24 каналу політолог та екс-кандидат у депутати від "Голосу" Микола Давидюк висловив думку, що за образи журналістів з боку депутатів пропрезидентської партії мав би перепросити особисто Володимир Зеленський.

      Без реакції Дубінський не обійшовся і цього разу. Він наїхав як на політолога Давидюка, так і на 24 канал, в ефірі якого і була сказана відповідна заява.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Дмитро Разумков Журналісти Медіа
      Джерело: 24 канал
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