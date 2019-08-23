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      "Слуга народа" Дубинский наехал на 24 канал: за журналистов заступился Разумков

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      Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков пообещал, что руководство партии обязательно будет реагировать на оскорбления журналистов со стороны своих партийцев. По словам Разумкова, высказывания, которые звучали от Бужанского и Дубинского, недопустимы.

      Так же похожее поведение недопустимо и в отношении украинских граждан, а не только журналистов, подчеркнул Дмитрий Разумков.

      Важно! Дубинский оскорбил 24 канал и обозвал политолога "чучелом"

      В качестве примера, лидер "Слуги народа" рассказал о своих неплохих отношениях с "почти всеми телеканалами" и отдельно выделил 24 канал.

      Я был много раз у вас в гостях. Благодарен за то, что во время избирательной кампании вы позволяли выносить информацию и о Владимире Зеленском, и о политической силе "Слуга народа",
      – подчеркнул Дмитрий Разумков.

      О каком скандале со "слугами народа" и 24 каналом идет речь?Все началось, когда один из будущих депутатов от "Слуги народа" Макс Бужанский оскорбил журналистку издания "Новое время" Ольгу Духнич. Политик, который и сам ранее работал журналистом, назвал ее "тупой овцой". Его поддержал и коллега, тоже экс-журналист Александр Дубинский.

      Впоследствии в эфире 24 канала политолог и экс-кандидат в депутаты от "Голоса" Николай Давидюк выразил мнение, что за оскорбления журналистов со стороны депутатов пропрезидентской партии должен извиниться лично Владимир Зеленский.

      Без реакции Дубинский не обошелся и сейчас. Он наехал как на политолога Давыдюка, так и на 24 канал, в эфире которого и было сказано соответствующее заявление.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Медиа Журналисты Олександр Дубинский Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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