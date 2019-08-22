Дубинский оскорбил 24 канал и обозвал политолога "чучелом"

Избранный нардепом от "Слуги народа" Александр Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта.

Давидюк в эфире 24 канала выразил мнение, что президент Владимир Зеленский должен был бы извиниться за поступок избранного нардепом от "Слуги народа" Максима Бужанского и Дубинского. Так как Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубинский поддержал соответствующее сообщение Бужанского ироничным высказыванием.

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Здесь очередное чучело ( в оригинале – чучело, – ред.) которое решило, что оно политолог, для чего-то приписало мое имя к скандалу с ТО и журналом "НВ". В частности, чучело заявило, что "Максим Бужанский и Александр Дубинский – это публичные истории,

– написал Дубинский в Facebook, добавив фото Давидюка с оскорбительной подписью.

Дубинский опубликовал в комментариях к своему посту фото Давидюка

"За них, по большому счету, должен был бы извиниться президент и вступиться за журналиста. Это было бы справедливо. Это было бы по-лидерски. Если ты лидер страны, своей партии, как минимум, идейный вдохновитель и наставник, то за журналиста надо было бы вступиться", – процитировал слова Давидюка Дубинский.

Он добавил: "Фамилия чучела – Давидюк. Который, видимо, не в курсе, что я никаких журналистов не оскорблял (только – политологов)".

А теперь скажите, как, к какому подвиду санитарно-бытовых отходов мне относить 24 канал полумаргинального мэра Львова Садового, который это тиражирует? Рада нужна для того, чтобы не ошибиться в классификации, как Макс Бужанский, и не скрестить (не дай Бог) тупой предмет с животным миром,

– резюмировал Дубинский.