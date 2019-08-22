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      Дубінський образив 24 канал та обізвав політолога "опудалом"

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      Обраний нардепом від "Слуги народу" Олександр Дубінський
      Обраний нардепом від "Слуги народу" Олександр Дубінський / My.ua

      Обраний нардепом від "Слуги народу" Олександр Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта.

      Давидюк в ефірі 24 каналу висловив думку, що президент Володимир Зеленський мав би вибачитися за вчинок обраного нардепом від "Слуги народу" Максима Бужанського та Дубінського. Адже Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубінський підтримав відповідний допис Бужанського іронічним висловлюванням.

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      Тут чергове опудало ( в оригіналі – чучело, – ред.) яке вирішило, що воно політолог, для чогось приписало моє ім'я до скандалу з ТО і журналом "НВ". Зокрема, чучело заявило, що "Максим Бужанський та Олександр Дубінський – це публічні історії,
      – написав Дубінський у Facebook, додавши фото Давидюка з образливим підписом.

      Дубінський Давидюк 24 канал

      Дубінський опублікував у коментарях до свого допису фото Давидюка

      "За них, по великому рахунку, мав би вибачитися президент і заступитися за журналіста. Це було б справедливо. Це було б по-лідерськи. Якщо ти лідер країни, своєї партії, як мінімум, ідейний натхненник і наставник, то за журналіста треба було б заступитися", – процитував слова Давидюка Дубінський.

      Він додав: "Прізвище опудала – Давидюк. Який, мабуть, не в курсі, що я ніяких журналістів не ображав (тільки – політологів)".

      А тепер скажіть, як, у який підвид санітарно-побутових відходів мені відносити 24 канал напівмаргінального мера Львова Садового, який це тиражує? Рада потрібна для того, щоб не помилитися в класифікації, як Макс Бужанський, і не схрестити (не дай Боже) тупий предмет з тваринним світом,
      – резюмував Дубінський.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Журналісти ЗМІ Медіа Слуга народу Скандал
      Джерело: 24 канал
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