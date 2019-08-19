Портнов назвав 24 канал та низку українських ЗМІ "помийними ямами"

Радник президента-втікача Януковича Андрій Портнов назвав помийними ямами "НВ", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".

Це він написав на своєму каналі у Telegram.

Друзі, приношу свої вибачення, що назвав одіозними помийними ямами НВ, Радіо Свобода та Громадське. Непробачно, що забув одразу додати до них ще й зад**ченний 24-й канал,

– написав Портнов.

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