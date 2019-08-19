Портнов назвал 24 канал и ряд украинских СМИ " помойными ямами"

Советник беглого президента Януковича Андрей Портнов назвал помойными ямами "НВ", "Громадське", "Радио Свобода" и "24 канал".

Портнов призвал раскрыть структуру собственности этих изданий "до десятого колена" и найти ответ на вопрос "что это за совокупная говорящая помойная яма". Об этом он пишет в своем Telegram.

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До этого Андрей Портнов обвинил журналистов "НВ" в публикации фейков и вступился за депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который назвал журналистку издания "тупой овцой".

Друзья, извиняюсь, что назвал одиозными помойными ямами НВ, Радио Свобода и Громадське. Непростительно, что забыл сразу добавить к ним еще и зад**ченный 24-й канал,

– написал Портнов.

Юрист на своем блоге регулярно резко высказывался в адрес украинских СМИ, поскольку они якобы публиковали информацию о том, что его подозревали в государственной измене.

Кто такой Андрей Портнов?

Андрей Портнов – юрист, который работал на команду беглого президента Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Считают, что именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.



После Революции достоинства чиновник уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением.



Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".