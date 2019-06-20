Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам

Андрій Портнов відомий тим, що був нардепом та членом команди екс-президента Віктора Януковича, адже певний час очолював його адміністрацію. Окрім того, нещодавно Портнова поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ імені Шевченка, що викликало обурення у студентів.

Біографія Андрія Портнова

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Андрій Портнов народися 27 жовтня 1973 року в тодішньому Ворошиловграді (сьогодні – Луганськ). Він одружений, має сина та доньку.

Освіта

Після закінчення школи проходив строкову військову службу у збройних силах СРСР та України. Після цього навчався на заочному відділенні юридичного факультету Східноукраїнського державного університету. Має низку нацкових праць.

Кар’єра

Одночасно з навчанням Портнов працював юрисконсультом у луганській компанії "Юрліт Лтд". Потім неповні 2 роки – юристом АП "Луганська нафтобаза".

У 1996 очолював у Луганську юридичну фірму "Укрінформправо".

З наступного року Портнов почав працювати в Києві в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Через кілька місяців роботи став заступником начальника контрольно-правового управління, начальником відділу правозастосування.

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Портнов у юності

До 2001 року в Держкомісії з цінних паперів Портнов займав у комісії керівні пости: помічника голови, начальника управління корпоративних фінансів, помічника голови, керівника групи помічників і радників голови, начальника управління корпоративних фінансів.

Був директором юридичної фірми "Портнов і партнери", що спеціалізувалася на послугах у сфері інвестиційного бізнесу, корпоративного управління, приватизації та ринку цінних паперів. Згодом фірму перейменували на "Корпоративні технології". Цю фірму та Портнова неодноразово звинувачували у рейдерських захопленнях майна у 2002-2010 роках. Портнов усе спростовував.

Після цього Портнов повернувся на роботу в Держкомісію з цінних паперів і до липня 2004 року працював першим заступником виконавчого секретаря (керівника центрального апарату), потім став членом комісії.

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У 2004 році президент України присвоїв Портнову звання Заслужений юрист України.

У 2005 Портнов знову зайнявся роботою адвоката, але це тривало недовго – лише до квітня 2006 року.

Після корупційного скандалу в Україні у вересні 2005 року Портнов представляв у суді інтереси тодішнього держсекретаря Олександра Зінченка. Останній звинуватив тодішнього главу Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка та його оточення в корупції. Суд завершився на користь Порошенка.

Робота Портнова у Верховній Раді

Перед парламентськими виборами 2006 року Портнов увійшов до списку партії "Блок Юлії Тимошенко". Під час самих виборів він очолював юридичний відділ фракційного штабу. Зрештою, Портнов пройшов до Верховної Ради.

Вдруге політик став народним депутатом після дострокових парламентських виборів у 2007 році. Тоді він теж пройшов за списком БЮТ. У Раді Портнов увійшов до комітету з питань правосуддя. У 2008 році став заступником глави фракції БЮТ.



Тимошенко і Портнов

У парламенті існувала неформальна "група Портнова", до якої, окрім нього самого, входили нардепи Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко.

У 2008 році за дорученням Юлії Тимошенко Портнов працював над спільними з "Партією регіонів" законопроектами, що послаблювали владу тодішнього президента Віктора Ющенка.

Того ж року Портнов разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів.

У 2009 році Портнов займався супроводом газових контрактів у Москві, які укладала з Росією тодішня прем’єрка Тимошенко. Підписані газові угоди виявились економічно невигідними для України і їх почали називати "кабальними". Угоди також призвели до повної залежності України від Росії, оскільки передбачали щорічні торги за газ, виходячи з базової ціни у 450 доларів.

Того ж року Портнов був обраний на шестирічний термін членом Вищої ради юстиції України.

Робота Портнова в Адміністрації Президента Януковича

Коли Тимошенко зазнала поразки на президентських виборах в 2010 році, Портнов захищав її інтереси у Вищому адміністративному суді. Згодом політик розповідав, що вважав звернення до суду недоцільним і зайнявся справою під тиском самої Тимошенко.

Після президентської кампанії Портнов припинив юридичне обслуговування БЮТ і подав у відставку з посади заступника керівника фракції БЮТ.

У 2010 році Портнов став заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича. Водночас політик очолив Головне управління з питань судової реформи та судоустрою. Перехід Портнова в адміністрацію Януковича дуже негативно сприйняли у БЮТ.



Янукович і Портнов

Наступного року після адміністративної реформи Портнов був переведений на посаду радника президента та керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента.

Того ж року очолив групу з розробки проекту нового Кримінального процесуального кодексу України. Парламент схвалив його у 2012 роцію

У 2014 році Янукович призначив Портнова першим заступником глави Адміністрації Президента.

Портнов і Євромайдан

У ЗМІ була інформація, що Портнов причетний до розробки диктаторських законів 16 січня 2014 року, але сам політик це категорично заперечує і каже, що причетний лише до одного закону. Диктаторські закони були ухвалені ручним голосуванням у парламенті в період Євромайдану. Вони дуже обмежували конституційні права українців та були спрямовані на зміцнення влади Януковича.

У лютому ГПУ наказала правоохоронцям і силовикам негайно затримати осіб, причетних до масових вбивств активістів у Києві в період з 18 по 22 лютого. У списку цих осіб був і Портнов. Проте вже через півроку суд частково задовольнив позов Портнова до ГПУ і постановив визнати недостовірною інформацію про нібито причетність політика до масових вбивств активістів.



Портнов після втечі з України

ГПУ також заявляла, що Портнов нібито був учасником розкрадання землі та об'єктів нерухомості в Межигір'ї і легалізації грошей. Проте згодом суд визнав недостовірною цю інформацію.

У період Євромайдану Портнов втік до Росії та був оголошений у розшук, а згодом переїхав до Австрії. В Україну політик повернувся навесні 2019 року.

Санкції Євросоюзу проти Портнова

Після Майдану, Рада ЄС заблокувала гроші 17 осіб з числа колишніх урядовців та наближених до Януковича, підозрюваних у незаконному використанні бюджетних грошей. У цьому списку був і Портнов. Проте санкції ЄС проти політика були скасовані 5 березня 2015 року. А в жовтні Суд ЄС визнав накладення санкцій на Портнова незаконним.



Портнов у Люксембурзі, де суд визнав незаконними накладені на політика санкції

Кримінальні справи проти Портнова

Щодо Портнова прокуратура Києва розслідувала кримінальні справи за присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та за зловживання владою або службовим становищем.

Портнову інкримінували, що в 2010 році він, використовуючи службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також привласнив гроші університету, жодного разу при цьому не відвідавши лекції.

Проте у 2015 році справу перекваліфікували і проти Портнова залишилось лише звинувачення – у заволодінні зарплатою університету. До 2016 року слідство не змогло з’ясувати, хто саме привласнив ці гроші, тож справу закрили.

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У 2018 році СБУ розпочала кримінальне провадження щодо Портнова у справі про ймовірну державну зраду. Цю справу відкрили після заяви нардепів про ймовірну причетність Портнова до анексії Криму. Заявники посилалися на запис телефонної розмови між радником президента Росії Глазьевим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року. У розмові Глазьев повідомляв про необхідність схвалення Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов.

Володіння ЗМІ

У серпні 2018 року батько народного депутата Євгена Мураєва – Володимир Мураєв – передав Портнову 100% акцій телеканалу NewsOne терміном на 3 роки.



Портнов і NewsOne

Проте вже через 2 місяці власником корпоративних прав телеканалу став народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак – соратник кума російського президента Віктора Медведчука.

Портнов тоді заявив, що ініціював розірвання угоди про управління каналом. Також він повідомив, що залишиться в контакті з менеджментом каналу та продовжить його "судовий і міжнародний захист доти, доки він перебуватиме в опозиційній до влади риториці".

Чому проти Портнова виступили студенти КНУ імені Шевченка?

У 2009 році Портнов став професором кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені тараса Шевченка. У 2010 році став завідувачем кафедри конституційного права.

Портнов працював в університеті до 2014 року, допоки його не звільнили з посади. Усе тому, що він працював на посаді за сумісництвом, тож Портнова звільнили і взяли на цю посаду штатного працівника.



Анонс протесту студентів КНУ проти Портнова

Та в червні 2019 року ректор КНУ поновив Портнова на його посаді професора без конкурсу. Так, з 1 вересня Портнов повинен приступити до роботи.

Звістка про те, що одіозний Портнов знову стане професором, не сподобалась студентам КНУ. Тож вони анонсували на 20 червня о 18:30 відповідну акцію протесту під червоним корпусом університету. Організатори акції закликали студентів, працівників, викладачів і випускників КНУ "стати на захист честі і репутації свого університету".