Радник Януковича Портнов вимагає виплатити йому 300 тисяч доларів

Заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов через суд намагається відшкодувати 300 тисяч доларів.

Це – лише перша сума, яку має намір відсудити Портнов, зазначив він у себе в Telegram-каналі.

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"Як і обіцяв раніше, звернувся до суду з вимогою відшкодування збитків через незаконне застосування міжнародних санкцій й фальсифікації кримінальних справ щодо мене", – наголосив екс-голова АП.

За словами Портнова, перше засідання у справі відбудеться вже 18 червня у Печерському суді Києва. Відповідачами будуть чиновники ГПУ, МЗС та посол України в Канаді Артем Шевченко.

Хто такий Андрій Портнов?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

Зазначимо, що напередодні Портнов вкотре подав заяву до Державного бюро розслідувань. У ній він просить відкрити кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка.