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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Портнов судитиметься з СБУ через звинувачення у держзраді

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Андрій Портнов
Андрій Портнов / ukrafoto.com

У четвер, 29 березня, перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав позов до Служби безпеки України, яка звинуватила його в державній зраді.

Про це Андрій Портнов повідомив в Facebook.

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"Сьогодні подав позов до СБУ в Шевченківський суд Києва. Вимагаю визнати недостовірною і спростувати поширену про мене інформацію про нібито державну зраду", – пише Портнов.

Нагадаємо, напередодні народний депутат від "Народного фронту" Андрій Левус заявив, що СБУ взялася за державну зраду Портнова, і що колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов ймовірно причетний до окупації Росією частини території України.

Теги: Новини політики СБУ Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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