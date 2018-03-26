СБУ оприлюднила переговори окупантів про присутність російських військ на Донбасі

Служба безпеки України перехопила телефоні розмови, що доводять присутність російських військових у окупаційній адміністрації так званих "Д/ЛНР".

На аудіозаписах переговорів російських окупаційних сил, які були перехоплені СБУ, можна почути наказ з Москви – терміново здати паспорти громадян РФ всім російським військовослужбовцям та спецпризначенням, які воюють на території ОРДЛО, та отримали документи прикриття – паспорти фейкових республік.

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