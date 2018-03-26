СБУ обнародовала переговоры оккупантов о присутствии российских войск на Донбассе
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, доказывающие присутствие российских военных в оккупационной администрации так называемых "Д/ЛНР".
На аудиозаписях переговоров российских оккупационных сил, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы – срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназначенцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получить документы прикрытия – паспорта фейковых республик.
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Источник: 24 Канал
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