Портнов будет судиться с СБУ по обвинению в госизмене

В четверг, 29 марта, первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск на Службу безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.

Об этом Андрей Портнов сообщил в Facebook.

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"Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространенную обо мне информацию о якобы государственной измене", – пишет Портнов.

Напомним, накануне народный депутат от "Народного фронта" Андрей Левус заявил, что СБУ взялась за государственную измену Портнова, и бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины.