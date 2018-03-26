СБУ взялась за государственную измену Портнова

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова за государственную измену.

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Левус в Facebook.

Он отметил, что в ответ на заявление в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ начала уголовное производство. Также добавил, что бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником Президента России Глазьевим и Председателем Верховной Рады АРК Константиновым, который был зафиксирован украинской разведкой 1 марта 2014 года, где Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которую подготовил Портнов.

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Следственный отдел СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований,

Андрей Портнов – явный враг Украины, сторонник Януковича, а значит – и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом содействовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями.

– пишет Андрей Левус.