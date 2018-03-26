15:24
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

СБУ взялась за государственную измену Портнова

153 Читати новину українською
Андрей Портнов – экс-заместитель главы Администрации Президента
Андрей Портнов – экс-заместитель главы Администрации Президента / https://politeka.net/news/18393-portnov-obvinil-klichko-v-zakaze-pokusheniya-na-nego/

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова за государственную измену.

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Левус в Facebook.

Он отметил, что в ответ на заявление в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ начала уголовное производство. Также добавил, что бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником Президента России Глазьевим и Председателем Верховной Рады АРК Константиновым, который был зафиксирован украинской разведкой 1 марта 2014 года, где Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которую подготовил Портнов.

Читайте также: "Дело Савченко" – сигнал тем, кто хочет поиграть в дестабилизацию, – политолог

Следственный отдел СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований,

Андрей Портнов – явный враг Украины, сторонник Януковича, а значит – и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом содействовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями.
– пишет Андрей Левус.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
сегодня, 15:02 Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
Альфред Кох 612
Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы
сегодня, 13:14 Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы
Євгенія Мазур 1326
Як Україна може здобути перемогу над
сегодня, 13:01 Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"
Єгор Соболєв 401
Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
сегодня, 12:01 Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
Все про екологію 2767
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сегодня, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 7279
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук