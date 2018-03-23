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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

"Дело Савченко"– сигнал тем, кто хочет поиграть в дестабилизацию, – политолог

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Бьют по Савченко – целятся в Тимошенко?
Бьют по Савченко – целятся в Тимошенко? / Оглядач

Роль Савченко в политической истории Украины не надо преувеличивать. Единственное, где Савченко могут использовать "в длинную" – борьба с Тимошенко.

Об этом сайту "24" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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"О Савченко много разговоров, но вопрос: сажать или лечить? Скорее всего, Савченко спровоцировали на эти действия, и она с радостью ввьязалася в историю с госпереворотом. Сейчас она пытается из этого как-то выйти, апеллируя к тому, что мысль о госперевороте – распространенная среди украинцев", – говорит Кулик.

Поэтому, считает политолог, Савченко, скорее всего, лишат депутатского иммунитета. Но в дальнейшем ее могут использовать, чтобы показать политическую ответственность Тимошенко за тех людей, которых она проводит в парламент. В Савченко, по его словам, были другие варианты попасть в парламент, а для ее освобождения были сценарии, связанные не только с ее депутатским мандатом. Но Тимошенко добилась включения Савченко в свой список.

"Таким образом Тимошенко получит свою часть ответственности перед общественностью. Потому что она приводит к власти людей, которые потом появляются в идеологах режима Януковича, как Андрей Портнов (экс-бютовец, пошел работать на Януковича –"24"), или устраивают сафари на людей, как Лозинский (экс-нардеп от БЮТ, который застрелил мужчину на охоте, так как тот зашел в угодья парламентария – "24"). Теперь Савченко планирует госпереворот", – отмечает Виталий Кулик.

Более подробно о деле против Савченко читайте в материале: Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?

Такой резонанс в деле Савченко, как считает политолог – своего рода прививка от попыток некоторых оппозиционных сил поиграть в дестабилизацию, силовые варианты и уличную политику.

Электоральные перспективы Савченко сомнительны. Но есть определенные политические силы, которые хотели бы, чтобы или силой, или жесткой рукой, или путем уличных манифестаций повлиять на политический процесс перед выборами, чтобы получить электоральные дивиденды. Власть дает маячок силам, которые принимают участие в переворотах, агентурной деятельности в пользу врага, что лучше этого не делать, так как они получат всю силу закона,
– отметил Кулик.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск" украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке ареста Януковича и взяли под стражу на 2 месяца.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в парламенте. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

20 марта Савченко дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о подготовке теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале. Она призналась, что со времени своего освобождения из российского плена на территорию России ездила только один раз и дважды была на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала здания Верховной Рады, если бы там были невинные люди. Она рассказала, что знает по меньшей мере четыре случая, когда ее "заказывали" с Банковой.

22 марта Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Решение поддержал 291 нардеп, 8 – против. Кроме этого, нардепы дали разрешение на задержание и арест нардепа. За задержание проголосовали 277 нардепов, а за арест – 268 парламентариев. Народного депутата Надежду Савченко задержали прямо в стенах украинского парламента сразу после того, как политик попрощалась со своей мамой.

Теги: Новости политики Надежда Савченко Новости Украины Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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