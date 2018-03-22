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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Захарченко просил Савченко "отдать" ему Турчинова: видео от ГПУ

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Захарченко просил Савченко
Захарченко просил Савченко "отдать" ему Турчинова / Фото из открытых источников

Глава оккупационной администрации оккупированных территорий Донетчины Александр Захарченко лично просил украинского нардепа Надежду Савченко и переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана "отдать" ему секретаря СНБО Александра Турчинова.

Об этом свидетельствуют видеоматериалы Генпрокуратуры, опубликованные 22 марта в сессионном зале Верховной Рады.

"Еще. Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет (ругательство) проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну на Донбассе и за все остальное, за его (ругательство) приказы", – сказала Савченко в беседе с одним из свидетелей.

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Захарченко просиав Савченко віддати йому Турчинова
Захарченко просил Савченко "отдать" ему Турчинова

К слову, 22 марта регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, а также о ее задержании и аресте.

Теги: Надежда Савченко Новости политики Новости Украины ГПУ СНБО Александр Турчинов Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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