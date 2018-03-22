Захарченко просив Савченко "віддати" йому Турчинова: відео від ГПУ

Очільник окупаційної адміністрації окупованих територій Донеччини Олександр Захарченко особисто просив українського нардепа Надію Савченко та переговірника щодо обміну полоненими Володимира Рубана "віддати" йому секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Про це свідчать відеоматеріали Генпрокуратури, опубліковані 22 березня у сесійній залі Верховної Ради.

"Ще. Прохання Турчинова їм особисто віддати. Я кажу: прохання буде (лайка) простіше нам самим з ним розібратися. Ну це було особисте прохання цього, Захара, за війну на Донбасі і за все інше, за його (лайка) накази", – сказала Савченко в бесіді з одним зі свідків.

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Захарченко просиав Савченко "віддати" йому Турчинова

До слова, 22 березня регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, а також про її затримання та арешт.