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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

"Справа Савченко" – сигнал тим, хто хоче погратись у дестабілізацію, – політолог

1825 Читать новость на русском
Б'ють по Савченко – цілять у Тимошенко?
Б'ють по Савченко – цілять у Тимошенко? / Оглядач

Роль Савченко в політичній історії України не треба перебільшувати. Єдине, де Савченко можуть використовувати "в довгу" – боротьба з Тимошенко.

Про це сайту "24" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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"Про Савченко багато розмов, але питання: чи саджати, чи лікувати? Швидше за все, Савченко спровокували на ці дії, і вона з радістю вв’язалася в історію з держпереворотом. Зараз вона намагається з цього якось вийти, апелюючи до того, що думка про держпереворот – поширена серед українців", – говорить Кулик.

Тому, вважає політолог, Савченко, швидше за все, позбавлять депутатського імунітету. Але в подальшому її можуть використовувати, щоб показати політичну відповідальність Тимошенко за тих людей, яких вона проводить у парламент. В Савченко, за його словами, були інші варіанти потрапити в парламент, а для її звільнення були сценарії, пов’язані не тільки з її депутатським мандатом. Але Тимошенко домоглася включення Савченко в свій список.

"Таким чином Тимошенко отримає свою частину відповідальності перед громадськістю. Тому що вона приводить до влади людей, які потім з’являються в ідеологах режиму Януковича, як Андрій Портнов (екс-бютівець, який пішов працювати на Януковича – "24"), або влаштовують сафарі на людей, як Лозінський (екс-нардеп від БЮТ, що застрелив чоловіка на полюванні, оскільки той зайшов в угіддя парламентаря – "24"). Тепер Савченко планує держпереворот", – зазначає Віталій Кулик.

Більш детально про справу проти Савченко читайте в матеріалі: Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?

Такий розголос у справі Савченко, як вважає політолог – свого роду прищеплення від спроб деяких опозиційних сил погратися в дестабілізацію, силові варіанти і вуличну політику.

Електоральні перспективи Савченко сумнівні. Але є певні політичні сили, які б хотіли, щоб чи силою, чи жорсткою рукою, чи шляхом вуличних маніфестацій вплинути на політичний процес перед виборами, щоб отримати електоральні дивіденди. Влада дає маячок силам, які беруть участь у переворотах, агентурній діяльності на користь ворога, що краще цього не робити, так як вони отримають всю силу закону,
– наголосив Кулик.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ" українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт в парламенті. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

20 березня Савченко дала брифінг у Верховній Раді, спростовуючи інформацію про підготовку теракту у Верховній Раді та в урядовому кварталі. Вона зізналася, що з часу свого звільнення із російського полону на територію Росії їздила лише один раз і двічі була на окупованих територіях Донбасу. Окрім того, позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала приміщення Верховної Ради, якби там були невинні люди. Вона розповіла, що знає про щонайменше чотири випадки, коли її "замовляли" з Банкової.

22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. Рішення підтримали 291 нардеп, 8 – проти. Крім цього, нардепи дали дозвіл на затримання та арешт нардепа. За затримання проголосували 277 нардепів, а за арешт – 268 парламентарів. Народного депутата Надію Савченко затримали прямо у стінах українського парламенту одразу після того, як політик попрощалася зі своєю мамою.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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