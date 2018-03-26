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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СБУ взялася за державну зраду Портнова

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Андрій Портнов – екс-заступник глави Адміністрації Президента
Андрій Портнов – екс-заступник глави Адміністрації Президента / https://politeka.net/news/18393-portnov-obvinil-klichko-v-zakaze-pokusheniya-na-nego/

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова за державну зраду.

Про це повідомив народний депутат від "Народного фронту" Андрій Левус у Facebook.

Він зазначив, що у відповідь на заяву до правоохоронних органів про ймовірну причетність Портнова до анексії Криму, СБУ розпочала кримінальне провадження. Також додав, що колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов ймовірно причетний до окупації Росією частини території України. Про це свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьевим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року, де Глазьев повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов.

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Слідчий відділ СБУ в АР Крим уже веде досудове розслідування у справі про "державну зраду", а відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

Андрій Портнов – явний ворог України, прибічник Януковича, а відтак – і Кремля. Важливо притягнути його до кримінальної відповідальності не лише тому, що він у минулому сприяв окупації української території та працював на руку ворогу. Він і зараз несе загрозу українській незалежності: не так давно з’явився в ефірі телеканалу ZIK, розхитуючи внутрішню ситуацію своїми заявами.
– пише Андрій Левус

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму СБУ
Джерело: 24 Канал
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