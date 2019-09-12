Ірині Геращенко можуть заборонити участь у 5 засіданнях Ради

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту 6 голосами з 11 рекомендував позбавити нардепку від "Європейської Солідарності" Ірину Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях.

Сама Геращенко на Комітет не прийшла, а її колеги сказали, що рішення Комітету є наступом на свободу слова.

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Геращенко викликали на засідання регламентного Комітету за листом голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він поскаржився на Геращенко через її висловлювання під час виступу з трибуни Верховної Ради 10 вересня.

Які заяви Геращенко обурили Арахамію?

10 вересня на засіданні Ради Геращенко порівняла партію "Слуга народу" із "зеленими чоловічками", які захопили Крим у 2014 році. Мовляв, тепер "зелені чоловічки" захоплюють український парламент.

А ще народна депутатка попросила лідера "Слуги народу" та спікера парламенту Дмитра Разумкова "заспокоїти свій югенд". Мовляв, "Слузі народу" ніхто "не давав права перекрикувати опозицію".

Чому Геращенко зробила такі заяви?

Усе тому, що Рада прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури. Цей законопроект "Європейська солідарність" сприймає як такий, що обмежує права народних депутатів, які перебувають в опозиції. Наприклад, якщо закон вже набув чинності, то скасувати його можна буде лише за ініціативою 150-ти чи більше народних депутатів (зараз може й 1 депутат зареєструвати постанову про скасування).

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