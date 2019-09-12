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      Ирине Геращенко могут запретить участие в 5 заседаниях Рады

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      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / novosti.in.ua

      Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента 6 голосами из 11 рекомендовал отстранить нардепа от "Европейской Солидарности" Ирину Геращенко от участия в 5 пленарных заседаниях.

      Сама Геращенко на Комитет не пришла, а ее коллеги сказали, что решение Комитета является наступлением на свободу слова.

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      Геращенко вызвали на заседание регламентного комитета по письму председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он пожаловался на Геращенко из-за ее высказывания во время выступления с трибуны Верховной Рады 10 сентября.

      Какие заявления Геращенко возмутили Арахамию?

      10 сентября на заседании Рады Геращенко сравнила партию "Слуга народа" с "зелеными человечками", которые захватили Крым в 2014 году. Мол, теперь "зеленые человечки" захватывают украинский парламент.

      А еще народный депутат попросила лидера "Слуги народа" и спикера парламента Дмитрия Разумкова "успокоить свой югенд". Мол, "Слуге народа" никто "не давал права перекрикивать оппозицию".

      Почему Геращенко сделала такие заявления?

      Все потому, что Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в регламент относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Этот законопроект "Европейская солидарность" воспринимает как ограничивающий права народных депутатов, находящихся в оппозиции. Например, если закон уже вступил в силу, то отменить его можно будет только по инициативе 150-ти или более народных депутатов (сейчас может и 1 депутат зарегистрировать постановление об отмене).

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
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